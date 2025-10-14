Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства України мера Одеси Геннадія Труханова, повідомили у національному телемарафоні з посиланням на власні джерела. Що відомо про Труханова - розповідає УНН.

Труханов народився 17 січня 1965 року в Одесі. З 1982 по 1986 рік навчався в Одеському вищому артилерійському командному училищі, по закінченні якого отримав звання лейтенанта та здобув спеціальність інженера з ремонту та експлуатації автомобільної техніки.

З 2002 по 2006 рік навчався у Київському національному університеті внутрішніх справ, де здобув кваліфікацією "юрист".

У 2013 році завершив навчання в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Трудову діяльність розпочав у 1986 року. Тоді ж проходив військову службу у Північно-Кавказькому військовому окрузі Збройних Сил СРСР.

З 1992 по 1993 рік – начальник охорони малого науково-виробничого підприємства "Мінімакс".

З 1993 по 1996 рік – директор охоронної фірми "Капітан і Ко".

З 2001 по 2002 рік – радник Генерального директора з питань безпеки підприємства з іноземними інвестиціями "Лукойл – Україна".

З 2002 по 2003 рік – помічник представника президента відкритого акціонерного товариства "Лукойл" в Україні з питань безпеки.

З 2004 по 2007 рік – радник, помічник-консультант в апараті Верховної Ради України.

З 2007 по 2008 рік – радник директора з питань зв’язків з державними органами та громадськістю у приватному підприємстві "Укртрансконтейнер".

З 2008 по 2011 рік – головний спеціаліст відділу по роботі з регіонами Департаменту по роботі з ветеранами Державного комітету України у справах ветеранів.

З березня 2012 року по листопад 2012 року - заступник генерального директора по роботі з клієнтами ТОВ "Бруклін-Київ".

У 2012 році Труханова було обрано народним депутатом. 25 травня 2014 року на позачергових виборах міських голів був обраний на посаду Одеського міського голови.

27 жовтня 2015 року за результатами чергових виборів міських голів вдруге обраний Одеським міським головою.

За результатами виборів 2020 року втретє обраний Одеським міським головою.

Саме у 2014 році з’явилися підозри щодо можливого подвійного Геннадія Труханова.

Тоді ЗМІ опублікували матеріал, де йшлося, що Труханов нібито має паспорт громадянина росії з пропискою в Сергієвому Посаді, отриманий у 2003 році.

Сам він назвав документ підробкою й заявив, що це політична атака конкурентів.

У 2016 році у "Панамських документах" Труханова згадували як громадянина рф, пов’язаного з офшорними компаніями. СБУ тоді ініціювала перевірку, однак прямих доказів не знайшла.Ч. Кабмін спростив оформлення документів для захисників-негромадян України та їхніх родин: коли зміни почнуть діяти.

Пізніше прокуратура припускала, що мер може мати паспорт росії або Греції, але Труханов заявив у суді, що він – громадянин лише України. У 2019 році стало відомо, що Труханов звертався до російського суду з позовом про визнання російського паспорта недійсним, який суд задовольнив.

2023 рік: у розмові з Радіо Свобода мер назвав усі заяви про подвійне громадянство "політичними іграми".

Активіст Сергій Стерненко у 2024 році заявив, що має дані про чинне російське громадянство Труханова, але відмовився розкрити джерела. Сам мер знову назвав ці звинувачення безпідставними.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ стосовно осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства.