$41.610.01
48.130.03
ukenru
13:31 • 3480 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 5052 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 11870 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 8394 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
11:53 • 13498 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 10323 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 9672 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Ексклюзив
09:28 • 12163 перегляди
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05 • 14583 перегляди
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16 • 14077 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.1м/с
72%
751мм
Популярнi новини
Мінус 1200 солдатів та 390 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу14 жовтня, 04:29 • 31989 перегляди
8 дітей проживали без вікон, дверей та їжі, батько вбив власну дочку: бездіяльність служб коштує дітям життя - Лубінець14 жовтня, 04:44 • 8112 перегляди
Компанії Ілона Маска SpaceX та xAI купують непродані Cybertruck від Tesla14 жовтня, 05:59 • 10217 перегляди
Алек Болдвін та його брат потрапили в ДТП на трасі поблизу Нью-Йорка14 жовтня, 06:35 • 12132 перегляди
У Чорному морі затонуло вантажне судно, український екіпаж врятовано14 жовтня, 07:09 • 21715 перегляди
Публікації
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси13:31 • 3480 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
12:47 • 11870 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
11:53 • 13498 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 55116 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 55224 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Геннадій Труханов
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Одеса
Реклама
УНН Lite
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 2428 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 3104 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 26933 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 31638 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 33029 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Т-72
Т-90
F-22 Raptor
Financial Times

Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси

Київ • УНН

 • 3498 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства України мера Одеси Геннадія Труханова. Раніше ЗМІ та активісти неодноразово публікували інформацію про можливе подвійне громадянство Труханова, включаючи російське.

Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства України мера Одеси Геннадія Труханова, повідомили у національному телемарафоні з посиланням на власні джерела. Що відомо про Труханова - розповідає УНН.

Труханов народився 17 січня 1965 року в Одесі. З 1982 по 1986 рік навчався в Одеському вищому артилерійському командному училищі, по закінченні якого отримав звання лейтенанта та здобув спеціальність інженера з ремонту та експлуатації автомобільної техніки.

З 2002 по 2006 рік навчався у Київському національному університеті внутрішніх справ, де здобув кваліфікацією "юрист".

У 2013 році завершив навчання в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Трудову діяльність розпочав у 1986 року. Тоді ж проходив військову службу у Північно-Кавказькому військовому окрузі Збройних Сил СРСР.

З 1992 по 1993 рік – начальник охорони малого науково-виробничого підприємства "Мінімакс".

З 1993 по 1996 рік – директор охоронної фірми "Капітан і Ко".

З 2001 по 2002 рік – радник Генерального директора з питань безпеки підприємства з іноземними інвестиціями "Лукойл – Україна".

З 2002 по 2003 рік – помічник представника президента відкритого акціонерного товариства "Лукойл" в Україні з питань безпеки.

З 2004 по 2007 рік – радник, помічник-консультант в апараті Верховної Ради України.

З 2007 по 2008 рік – радник директора з питань зв’язків з державними органами та громадськістю у приватному підприємстві "Укртрансконтейнер".

З 2008 по 2011 рік – головний спеціаліст відділу по роботі з регіонами Департаменту по роботі з ветеранами Державного комітету України у справах ветеранів.

З березня 2012 року по листопад 2012 року - заступник генерального директора по роботі з клієнтами ТОВ "Бруклін-Київ".

У 2012 році Труханова було обрано народним депутатом. 25 травня 2014 року на позачергових виборах міських голів був обраний на посаду Одеського міського голови.

27 жовтня 2015 року за результатами чергових виборів міських голів вдруге обраний Одеським міським головою.

За результатами виборів 2020 року втретє обраний Одеським міським головою.

Саме у 2014 році з’явилися підозри щодо можливого подвійного Геннадія Труханова. 

Тоді ЗМІ опублікували матеріал, де йшлося, що Труханов нібито має паспорт громадянина росії з пропискою в Сергієвому Посаді, отриманий у 2003 році. 

Сам він назвав документ підробкою й заявив, що це політична атака конкурентів.

У 2016 році у "Панамських документах" Труханова згадували як громадянина рф, пов’язаного з офшорними компаніями. СБУ тоді ініціювала перевірку, однак прямих доказів не знайшла.Ч. Кабмін спростив оформлення документів для захисників-негромадян України та їхніх родин: коли зміни почнуть діяти.

Пізніше прокуратура припускала, що мер може мати паспорт росії або Греції, але Труханов заявив у суді, що він – громадянин лише України. У 2019 році стало відомо, що Труханов звертався до російського суду з позовом про визнання російського паспорта недійсним, який суд задовольнив.

2023 рік: у розмові з Радіо Свобода мер назвав усі заяви про подвійне громадянство "політичними іграми".

Активіст Сергій Стерненко у 2024 році заявив, що має дані про чинне російське громадянство Труханова, але відмовився розкрити джерела. Сам мер знову назвав ці звинувачення безпідставними.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ стосовно осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства. 

Павло Башинський

ПолітикаПублікації
Геннадій Труханов
Служба безпеки України
Верховна Рада України
Греція
Володимир Зеленський
Україна
Одеса