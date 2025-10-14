Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав указ стосовно осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства. За попередніми даними, йдеться про Геннадія Труханова, Сергія Полуніна і Олега Царьова.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ стосовно осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства. Про це він заявив за результатами наради щодо безпекової ситуації в деяких регіонах, передає УНН.
Деталі
Підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб - підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав
Водночас у національному телемарафоні з посиланням на власні джерела повідомили, що йдеться про наступних осіб:
- Геннадій Труханов - міський голова Одеси;
- Сергій Полунін - артист балету, що народився в Україні, але підтримав російську агресію;
- Олег Царьов - колишній народний депутат від "Партії Регіонів", який в 2014 році став одним з лідерів сепаратистів і проти якого відкрито провадження за державну зраду.
Оскільки головою будь-якого населеного пункту в Україні, згідно чинного законодавства, зокрема Конституції, може бути лише громадянин України, Геннадій Труханов автоматично втрачає право обіймати посаду міського голови.
Як пояснили журналістам в Офісі Президента., укази про позбавлення громадянства не публікуються відкрито через наявність у них персональних даних.
Нагадаємо
Електронна петиція із закликом позбавити українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова зібрала понад 25 тисяч підписів менш ніж за 24 години.