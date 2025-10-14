Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ в отношении лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства. Об этом он заявил по результатам совещания по ситуации с безопасностью в некоторых регионах, передает УНН.
Подробности
Подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц - подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал
В то же время в национальном телемарафоне со ссылкой на собственные источники сообщили, что речь идет о следующих лицах:
- Геннадий Труханов - мэр Одессы;
- Сергей Полунин - артист балета, родившийся в Украине, но поддержавший российскую агрессию;
- Олег Царев - бывший народный депутат от "Партии Регионов", который в 2014 году стал одним из лидеров сепаратистов и против которого открыто производство за государственную измену.
Поскольку главой любого населенного пункта в Украине, согласно действующему законодательству, в частности Конституции, может быть только гражданин Украины, Геннадий Труханов автоматически теряет право занимать должность городского головы.
Как пояснили журналистам в Офисе Президента, указы о лишении гражданства не публикуются открыто из-за наличия в них персональных данных.
Напомним
Электронная петиция с призывом лишить украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова собрала более 25 тысяч подписей менее чем за 24 часа.