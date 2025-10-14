$41.610.01
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02 • 3460 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47 • 10849 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39 • 7212 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
11:53 • 12642 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36 • 10146 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14 • 9412 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - Сырский
Эксклюзив
09:28 • 12139 просмотра
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
09:05 • 14553 просмотра
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT
Эксклюзив
08:16 • 14060 просмотра
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь

Киев • УНН

 • 7200 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ в отношении лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства. По предварительным данным, речь идет о Геннадии Труханове, Сергее Полунине и Олеге Царёве.

Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ в отношении лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства. Об этом он заявил по результатам совещания по ситуации с безопасностью в некоторых регионах, передает УНН.

Подробности

Подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц - подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал

- говорится в заявлении.

В то же время в национальном телемарафоне со ссылкой на собственные источники сообщили, что речь идет о следующих лицах:

  • Геннадий Труханов - мэр Одессы;
    • Сергей Полунин - артист балета, родившийся в Украине, но поддержавший российскую агрессию;
      • Олег Царев - бывший народный депутат от "Партии Регионов", который в 2014 году стал одним из лидеров сепаратистов и против которого открыто производство за государственную измену.

        Поскольку главой любого населенного пункта в Украине, согласно действующему законодательству, в частности Конституции, может быть только гражданин Украины, Геннадий Труханов автоматически теряет право занимать должность городского головы.

        Как пояснили журналистам в Офисе Президента, указы о лишении гражданства не публикуются открыто из-за наличия в них персональных данных.

        Напомним

        Электронная петиция с призывом лишить украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова собрала более 25 тысяч подписей менее чем за 24 часа.

        Евгений Устименко

        ОбществоВойна в УкраинеПолитика
        Геннадий Труханов