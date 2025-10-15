Геннадий Труханов

Мэр Одессы

Геннадий Леонидович Труханов родился 17 января 1965 года в Одессе. Он получил высшее образование, окончив в 1986 году Одесское высшее артиллерийское командное училище по специальности инженера по ремонту и эксплуатации автомобильной техники. Впоследствии, в 2006 году, он получил квалификацию юриста в Киевском национальном университете внутренних дел, а в 2013 году завершил обучение в Одесском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Свою карьеру начал с военной службы в Северо-Кавказском военном округе, уволившись в 1992 году в звании капитана. После ряда работ в частном секторе, он был депутатом Одесского городского совета с 2005 по 2012 год, а затем народным депутатом Украины VII созыва с 2012 по 2014 год. С 2014 года и по настоящее время Геннадий Труханов занимает должность Одесского городского головы.