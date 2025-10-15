Президент Владимир Зеленский временно возложил исполнение обязанностей главы Днепропетровской ОГА на Владислава Гайваненко. Это произошло после увольнения Сергея Лысака с этой должности, который, по сообщениям СМИ, возглавит Одесскую городскую военную администрацию.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах создания городской военной администрации в Одессе. Руководитель администрации будет назначен в ближайшее время для усиления защиты и поддержки города.
Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Украины прекратила гражданство Геннадия Труханова. Решение основывается на доказательной базе СБУ и утверждено Указом Президента.
Мэр Одессы Геннадий Труханов отрицает наличие российского гражданства, заявляя об отсутствии физического присутствия в рф для его получения. Он готовит иски в украинские суды и ЕСПЧ, ссылаясь на проверку СБУ в 2022 году, которая не выявила российских паспортов.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова. Ранее СМИ и активисты неоднократно публиковали информацию о возможном двойном гражданстве Труханова, включая российское.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ в отношении лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства. По предварительным данным, речь идет о Геннадии Труханове, Сергее Полунине и Олеге Царёве.
Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о создании военной администрации в Одессе, поданную после непогоды 30 сентября, в которой погибли 10 человек. Он отметил, что представления о создании военных администраций не поступало, но поручил проверить ситуацию.
Электронная петиция с призывом лишить украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова собрала более 25 тысяч подписей менее чем за 24 часа. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.
7 октября школы, детские сады и внешкольные учреждения Одессы будут работать дистанционно. Такое решение принято из-за ожидаемого значительного дождя, который может достигать 49 мм осадков.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о подтоплении более 600 домов в городе из-за непогоды, больше всего пострадал Киевский район. Зафиксировано 782 обращения от одесситов по поводу последствий стихии.
В Одессе более 45 единиц техники и 320 человек откачивают воду и чистят дождеприемники, движение на многих улицах перекрыто из-за непогоды. В области задействовано 500 работников и 85 единиц спецтехники, спасен 231 человек и эвакуировано 46 единиц техники.
В Одессе зафиксировано 1,5 месячной нормы осадков, что привело к остановке электротранспорта и ограничению движения. Коммунальные службы, добровольцы и спасатели работают над ликвидацией последствий непогоды.
В Одессе за полдня выпало 41,5 мм осадков, что почти равно месячной норме, вызвав подтопления и остановку электротранспорта. Аварийные бригады восстановили электроснабжение в 12 населенных пунктах области, работы продолжаются.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о баллистической угрозе и взрывах в городе. Он призвал одесситов оставаться в безопасных местах.
В Одессе ночью 4 сентября прогремели взрывы из-за атаки российских беспилотников. Воздушные силы предупреждали об опасности дронов из акватории Черного моря.