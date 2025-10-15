$41.750.14
Эксклюзив
18:12 • 80 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянии
15 октября, 10:41
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографика
Эксклюзив
15 октября, 08:03
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактика
15 октября, 07:08
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
Люди

Геннадий Труханов

Мэр Одессы
Геннадий Леонидович Труханов родился 17 января 1965 года в Одессе. Он получил высшее образование, окончив в 1986 году Одесское высшее артиллерийское командное училище по специальности инженера по ремонту и эксплуатации автомобильной техники. Впоследствии, в 2006 году, он получил квалификацию юриста в Киевском национальном университете внутренних дел, а в 2013 году завершил обучение в Одесском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Свою карьеру начал с военной службы в Северо-Кавказском военном округе, уволившись в 1992 году в звании капитана. После ряда работ в частном секторе, он был депутатом Одесского городского совета с 2005 по 2012 год, а затем народным депутатом Украины VII созыва с 2012 по 2014 год. С 2014 года и по настоящее время Геннадий Труханов занимает должность Одесского городского головы.
2003
Стал президентом Украинской национальной федерации таиландского бокса
2005
Избран депутатом Одесского городского совета
2010
Награжден почетным знаком Одесского городского головы "Знак почета"
2012
Избран народным депутатом Украины VII созыва
2014
Избран Одесским городским головой на внеочередных выборах
2025
Подписал соглашение о партнерских отношениях между Одессой и немецким городом Майнц
Новости по теме
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский временно возложил исполнение обязанностей главы Днепропетровской ОГА на Владислава Гайваненко. Это произошло после увольнения Сергея Лысака с этой должности, который, по сообщениям СМИ, возглавит Одесскую городскую военную администрацию.

Общество • 15 октября, 09:25 • 26933 просмотра
Зеленский: Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки, это можно сделать в формате военной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах создания городской военной администрации в Одессе. Руководитель администрации будет назначен в ближайшее время для усиления защиты и поддержки города.

Политика • 14 октября, 16:30 • 2954 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ

Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Украины прекратила гражданство Геннадия Труханова. Решение основывается на доказательной базе СБУ и утверждено Указом Президента.

Политика • 14 октября, 15:00 • 48218 просмотра
Мэр Одессы Труханов отрицает российское гражданство и готовит иск в ЕСПЧ

Мэр Одессы Геннадий Труханов отрицает наличие российского гражданства, заявляя об отсутствии физического присутствия в рф для его получения. Он готовит иски в украинские суды и ЕСПЧ, ссылаясь на проверку СБУ в 2022 году, которая не выявила российских паспортов.

Политика • 14 октября, 14:10 • 2560 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова. Ранее СМИ и активисты неоднократно публиковали информацию о возможном двойном гражданстве Труханова, включая российское.

Политика • 14 октября, 13:31 • 91558 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ в отношении лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства. По предварительным данным, речь идет о Геннадии Труханове, Сергее Полунине и Олеге Царёве.

Общество • 14 октября, 12:39 • 16273 просмотра
Зеленский ответил на петицию о военной администрации в Одессе

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о создании военной администрации в Одессе, поданную после непогоды 30 сентября, в которой погибли 10 человек. Он отметил, что представления о создании военных администраций не поступало, но поручил проверить ситуацию.

Политика • 14 октября, 12:37 • 2948 просмотра
Петиция о лишении гражданства мэра Одессы Труханова за сутки собрала 25 тысяч подписей

Электронная петиция с призывом лишить украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова собрала более 25 тысяч подписей менее чем за 24 часа. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Общество • 14 октября, 09:46 • 3220 просмотра
В ожидании непогоды: завтра в Одессе школы и детсады переходят на дистанционку

7 октября школы, детские сады и внешкольные учреждения Одессы будут работать дистанционно. Такое решение принято из-за ожидаемого значительного дождя, который может достигать 49 мм осадков.

Общество • 6 октября, 17:10 • 3410 просмотра
Более 600 домов подтоплено в Одессе из-за непогоды: какой район пострадал больше всегоVideo

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о подтоплении более 600 домов в городе из-за непогоды, больше всего пострадал Киевский район. Зафиксировано 782 обращения от одесситов по поводу последствий стихии.

Общество • 1 октября, 16:21 • 5743 просмотра
Большая вода в Одессе: последствия непогоды ликвидируют более 320 человек, ряд улиц перекрыли

В Одессе более 45 единиц техники и 320 человек откачивают воду и чистят дождеприемники, движение на многих улицах перекрыто из-за непогоды. В области задействовано 500 работников и 85 единиц спецтехники, спасен 231 человек и эвакуировано 46 единиц техники.

Общество • 30 сентября, 19:09 • 7856 просмотра
Одесса "уходит под воду" из-за непогоды: троллейбусы и трамваи остановились, власти готовы открыть пункты несокрушимостиPhoto

В Одессе зафиксировано 1,5 месячной нормы осадков, что привело к остановке электротранспорта и ограничению движения. Коммунальные службы, добровольцы и спасатели работают над ликвидацией последствий непогоды.

Общество • 30 сентября, 15:31 • 3463 просмотра
В Одессе суточная норма осадков выпала за несколько часов: подтоплены улицы, остановки транспорта и аварийные работыPhotoVideo

В Одессе за полдня выпало 41,5 мм осадков, что почти равно месячной норме, вызвав подтопления и остановку электротранспорта. Аварийные бригады восстановили электроснабжение в 12 населенных пунктах области, работы продолжаются.

Общество • 30 сентября, 14:31 • 3702 просмотра
Взрывы прогремели в Одессе на фоне угрозы баллистики

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о баллистической угрозе и взрывах в городе. Он призвал одесситов оставаться в безопасных местах.

Война в Украине • 22 сентября, 18:09 • 4580 просмотра
Одесса под атакой вражеских дронов: в городе раздаются взрывы - Труханов

В Одессе ночью 4 сентября прогремели взрывы из-за атаки российских беспилотников. Воздушные силы предупреждали об опасности дронов из акватории Черного моря.

Война в Украине • 3 сентября, 23:08 • 3679 просмотра