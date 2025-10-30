Труханову будут просить круглосуточный домашний арест - прокуратура

Бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова подозревают в служебной халатности, которая, по версии следствия, стоила жизни людям во время урагана 30 сентября. В прокуратуре журналисту УНН подтвердили, что будут просить для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Детали

На вопрос, будет ли прокуратура обращаться в суд с ходатайством о круглосуточном домашнем аресте для экс-мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в служебной халатности, повлекшей гибель людей во время урагана 30 сентября, в Офисе Генпрокурора ответили: "Да, по состоянию на сейчас".

Напомним

Экс-мэру Одессы Геннадию Труханову сообщили о подозрении - по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей).

Труханов заявил, что для него вручение подозрения стало "полной неожиданностью". По его словам, трагедия, произошедшая в результате мощного ливня, была стихийным бедствием, масштабы которого превысили возможности городской инфраструктуры.