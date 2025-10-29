Ексмер Одеси Труханов про підозру: "Для мене ця ситуація стала несподіванкою"
Київ • УНН
Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов назвав вручення підозри "повною несподіванкою", заявивши, що трагедія після зливи була стихійним лихом, яке перевищило можливості міської інфраструктури. Він підкреслив, що не уникає відповідальності, але проблема водовідведення в Одесі потребує мільярдних інвестицій та державної підтримки.
Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що для нього вручення підозри стало "повною несподіванкою". За його словами, трагедія, яка сталася внаслідок потужної зливи, була стихійним лихом, масштаби якого перевищили можливості міської інфраструктури. Про це ексмер повідомив в Телеграмі, пише УНН.
Деталі
Щодо вручення мені "підозр". Для мене ця ситуація стала несподіванкою
Колишній очільник міста наголосив, що в момент негоди всі міські служби діяли максимально оперативно.
Ми працювали по хвилинах – міська рада, служби, комунальники. Одеситів попереджали про зливу, але повідомлення від гідрометцентру надійшло вже тоді, коли люди, на жаль, загинули
Труханов підкреслив, що не уникає відповідальності, однак наголосив на масштабності природного лиха.
Я не уникаю відповідальності, але маю сказати чесно: це було стихійне лихо, масштаби якого перевищили можливості будь-якої системи
Він також визнав, що проблема водовідведення в Одесі є критичною і потребує значних фінансових вливань.
Проблема водовідведення в Одесі дійсно катастрофічна, і її вирішення потребує мільярдів гривень інвестицій та державної підтримки. Місто наодинці з цим ніколи не впорається
Мер додав, що готовий надати всі документи, які підтверджують роботу міських служб у період негоди.
Нагадаємо
Як раніше повідомляв УНН, ексмеру Одеси Геннадію Труханову повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила загибель людей).
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко підтвердив повідомлення про підозру колишньому міському голові Одеси, заявивши, що "Це не про халатність, а про злочинну недбалість".
Також напередодні повідомлялось, що правоохоронці оголосили про підозру не лише колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову - її отримали декілька посадовців Одеської міської ради та комунального підприємства.