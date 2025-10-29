$42.080.01
Ексклюзив
12:54 • 13873 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:21 • 14041 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 23300 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
09:51 • 17443 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 58733 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 44859 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 45790 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 113780 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 59081 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 54200 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету напередодні візиту Трампа до Південної Кореї29 жовтня, 04:30 • 42975 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 62307 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 38816 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 30863 перегляди
Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США08:48 • 17589 перегляди
Ексмер Одеси Труханов про підозру: "Для мене ця ситуація стала несподіванкою"

Київ • УНН

 • 846 перегляди

Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов назвав вручення підозри "повною несподіванкою", заявивши, що трагедія після зливи була стихійним лихом, яке перевищило можливості міської інфраструктури. Він підкреслив, що не уникає відповідальності, але проблема водовідведення в Одесі потребує мільярдних інвестицій та державної підтримки.

Ексмер Одеси Труханов про підозру: "Для мене ця ситуація стала несподіванкою"

Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що для нього вручення підозри стало "повною несподіванкою". За його словами, трагедія, яка сталася внаслідок потужної зливи, була стихійним лихом, масштаби якого перевищили можливості міської інфраструктури. Про це ексмер повідомив в Телеграмі, пише УНН.

Деталі

Щодо вручення мені "підозр". Для мене ця ситуація стала несподіванкою 

– написав Труханов у своєму Telegram-каналі.

Колишній очільник міста наголосив, що в момент негоди всі міські служби діяли максимально оперативно.

Ми працювали по хвилинах – міська рада, служби, комунальники. Одеситів попереджали про зливу, але повідомлення від гідрометцентру надійшло вже тоді, коли люди, на жаль, загинули

– зазначив він.

Труханов підкреслив, що не уникає відповідальності, однак наголосив на масштабності природного лиха.

Я не уникаю відповідальності, але маю сказати чесно: це було стихійне лихо, масштаби якого перевищили можливості будь-якої системи 

– заявив колишній мер.

Він також визнав, що проблема водовідведення в Одесі є критичною і потребує значних фінансових вливань.

Проблема водовідведення в Одесі дійсно катастрофічна, і її вирішення потребує мільярдів гривень інвестицій та державної підтримки. Місто наодинці з цим ніколи не впорається

– підкреслив Труханов.

Мер додав, що готовий надати всі документи, які підтверджують роботу міських служб у період негоди.

Нагадаємо

Як раніше повідомляв УНН, ексмеру Одеси Геннадію Труханову повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила загибель людей).

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко підтвердив повідомлення про підозру колишньому міському голові Одеси, заявивши, що "Це не про халатність, а про злочинну недбалість".

Також напередодні повідомлялось, що правоохоронці оголосили про підозру не лише колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову - її отримали декілька посадовців Одеської міської ради та комунального підприємства.

Степан Гафтко

