Труханову повідомлено про підозру - джерело

Колишньому меру Одеси Геннадію Труханову повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила загибель людей).
Деталі
Як повідомляють джерела УНН, ексмеру Одеси Геннадію Труханову повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила загибель людей).
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський підписав указ стосовно осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства.
Меру Одеси Геннадію Труханову за матеріалами Служби безпеки України припинено громадянство України.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що СБУ має достатньо доказів російського громадянства колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова. На основі цього було прийнято рішення про його відставку, оскільки глава держави не міг довірити управління Одесою людині з російським громадянством.
На початку жовтня в Одесі пройшли сильні зливні дощі, які забрали життя 10 людей.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі.