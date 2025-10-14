$41.610.01
Ексклюзив
15:21 • 558 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
15:17 • 1496 перегляди
США завтра зроблять важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
15:00 • 2984 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
13:31 • 13720 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 12678 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 19131 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 12784 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
11:53 • 18930 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 11384 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 10460 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ

Київ • УНН

 • 2964 перегляди

Комісія з питань громадянства при Президентові України припинила громадянство Геннадія Труханова. Рішення ґрунтується на доказовій базі СБУ та затверджене Указом Президента.

Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ

Меру Одеси Геннадію Труханову за матеріалами Служби безпеки України припинено громадянство України, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

Комісія при Президентові України з питань громадянства прийняла рішення про припинення громадянства нашої держави міському голові Одеси Геннадію Труханову. Таке рішення, зокрема, ґрунтується на доказовій базі Служби безпеки і затверджене Указом Президента України.

Як встановила СБУ, станом на зараз чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином рф та має діючий закордонний паспорт країни-агресора. Копії відповідних документів є у розпорядженні української спецслужби.

Так, згідно із наявними даними, 15 грудня 2015 року, уже після початку агресії проти України і тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Геннадій Леонідович Труханов отримав закордонний паспорт країни-окупанта. Він виданий строком на 10 років і наразі є діючим документом 

- йдеться у повідомленні.

У СБУ додали, що стосується внутрішнього паспорту рф, то за наявною інформацією, у 2017 році представники Труханова звернулися із заявою до російських уповноважених органів та у підсумку суд у Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорту. Але у додаткових поясненнях повідомив, що скасування чи відмова особи від такого документу "не влечет лишение гражданства российской федерации, приобретенного лицом на законном основании".

Таким чином Геннадій Труханов досі залишається громадянином країни-агресора. Він також має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних "федеральної податкової служби рф" 

- резюмували у СБУ.

Мер Одеси Труханов заперечує російське громадянство та готує позов до ЄСПЛ14.10.25, 17:10 • 1028 переглядiв

Що відомо про Геннадія Труханова?

Труханов народився 17 січня 1965 року в Одесі. З 1982 по 1986 рік навчався в Одеському вищому артилерійському командному училищі, по закінченні якого отримав звання лейтенанта та здобув спеціальність інженера з ремонту та експлуатації автомобільної техніки.

З 2002 по 2006 рік навчався у Київському національному університеті внутрішніх справ, де здобув кваліфікацією "юрист".

У 2013 році завершив навчання в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Трудову діяльність розпочав у 1986 року. Тоді ж проходив військову службу у Північно-Кавказькому військовому окрузі Збройних Сил СРСР.

З 1992 по 1993 рік – начальник охорони малого науково-виробничого підприємства "Мінімакс".

З 1993 по 1996 рік – директор охоронної фірми "Капітан і Ко".

З 2001 по 2002 рік – радник Генерального директора з питань безпеки підприємства з іноземними інвестиціями "Лукойл – Україна".

З 2002 по 2003 рік – помічник представника президента відкритого акціонерного товариства "Лукойл" в Україні з питань безпеки.

З 2004 по 2007 рік – радник, помічник-консультант в апараті Верховної Ради України.

З 2007 по 2008 рік – радник директора з питань зв’язків з державними органами та громадськістю у приватному підприємстві "Укртрансконтейнер".

З 2008 по 2011 рік – головний спеціаліст відділу по роботі з регіонами Департаменту по роботі з ветеранами Державного комітету України у справах ветеранів.

З березня 2012 року по листопад 2012 року - заступник генерального директора по роботі з клієнтами ТОВ "Бруклін-Київ".

У 2012 році Труханова було обрано народним депутатом. 25 травня 2014 року на позачергових виборах міських голів був обраний на посаду Одеського міського голови.

27 жовтня 2015 року за результатами чергових виборів міських голів вдруге обраний Одеським міським головою.

За результатами виборів 2020 року втретє обраний Одеським міським головою.

Саме у 2014 році з’явилися підозри щодо можливого подвійного Геннадія Труханова. 

Тоді ЗМІ опублікували матеріал, де йшлося, що Труханов нібито має паспорт громадянина росії з пропискою в Сергієвому Посаді, отриманий у 2003 році. 

Сам він назвав документ підробкою й заявив, що це політична атака конкурентів.

У 2016 році у "Панамських документах" Труханова згадували як громадянина рф, пов’язаного з офшорними компаніями. СБУ тоді ініціювала перевірку, однак прямих доказів не знайшла.Ч. Кабмін спростив оформлення документів для захисників-негромадян України та їхніх родин: коли зміни почнуть діяти.

Пізніше прокуратура припускала, що мер може мати паспорт росії або Греції, але Труханов заявив у суді, що він – громадянин лише України. У 2019 році стало відомо, що Труханов звертався до російського суду з позовом про визнання російського паспорта недійсним, який суд задовольнив.

2023 рік: у розмові з Радіо Свобода мер назвав усі заяви про подвійне громадянство "політичними іграми".

Активіст Сергій Стерненко у 2024 році заявив, що має дані про чинне російське громадянство Труханова, але відмовився розкрити джерела. Сам мер знову назвав ці звинувачення безпідставними.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ стосовно осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства. 

Антоніна Туманова

Політика
Геннадій Труханов
Служба безпеки України
Україна
Одеса