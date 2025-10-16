Ігор Коваль, секретар Одеської міської ради, приступив до виконання обов'язків Одеського міського голови з 16 жовтня 2025 року. Це сталося після припинення громадянства України Геннадія Труханова.
Президент Володимир Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Дніпропетровської ОДА на Владислава Гайваненка. Це сталося після звільнення Сергія Лисака з цієї посади, який, за повідомленнями ЗМІ, очолить Одеську міську військову адміністрацію.
Президент України Володимир Зеленський заявив про плани створення міської військової адміністрації в Одесі. Керівника адміністрації буде призначено найближчим часом для посилення захисту та підтримки міста.
Комісія з питань громадянства при Президентові України припинила громадянство Геннадія Труханова. Рішення ґрунтується на доказовій базі СБУ та затверджене Указом Президента.
Мер Одеси Геннадій Труханов заперечує наявність російського громадянства, заявляючи про відсутність фізичної присутності в рф для його отримання. Він готує позови до українських судів та ЄСПЛ, посилаючись на перевірку СБУ у 2022 році, яка не виявила російських паспортів.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства України мера Одеси Геннадія Труханова. Раніше ЗМІ та активісти неодноразово публікували інформацію про можливе подвійне громадянство Труханова, включаючи російське.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ стосовно осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства. За попередніми даними, йдеться про Геннадія Труханова, Сергія Полуніна і Олега Царьова.
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про створення військової адміністрації в Одесі, подану після негоди 30 вересня, в якій загинули 10 людей. Він зазначив, що подання про створення військових адміністрацій не надходило, а ле доручив перевірити ситуацію.
Електронна петиція із закликом позбавити українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова зібрала понад 25 тисяч підписів менш ніж за 24 години. Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський.
7 жовтня школи, дитячі садки та позашкільні заклади Одеси працюватимуть дистанційно. Таке рішення ухвалене через очікуваний значний дощ, який може сягати 49 мм опадів.
Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про підтоплення понад 600 будинків у місті через негоду, найбільше постраждав Київський район. Зафіксовано 782 звернення від одеситів щодо наслідків стихії.
В Одесі понад 45 одиниць техніки та 320 людей відкачують воду та чистять дощоприймачі, рух на багатьох вулицях перекрито через негоду. В області залучено 500 працівників та 85 одиниць спецтехніки, врятовано 231 особу та евакуйовано 46 одиниць техніки.
В Одесі зафіксовано 1,5 місячної норми опадів, що призвело до зупинки електротранспорту та обмеження руху. Комунальні служби, добровольці та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків негоди.
В Одесі за півдня випало 41,5 мм опадів, що майже дорівнює місячній нормі, спричинивши підтоплення та зупинку електротранспорту. Аварійні бригади відновили електропостачання у 12 населених пунктах області, роботи тривають.
Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив про балістичну загрозу та вибухи в місті. Він закликав одеситів залишатися в безпечних місцях.
В Одесі вночі 4 вересня пролунали вибухи через атаку російських безпілотників. Повітряні сили попереджали про небезпеку дронів з акваторії Чорного моря.