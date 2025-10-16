Геннадій Труханов

Міський голова Одеси

Геннадій Леонідович Труханов народився 17 січня 1965 року в Одесі. Він здобув вищу освіту, закінчивши у 1986 році Одеське вище артилерійське командне училище за спеціальністю інженера з ремонту та експлуатації автомобільної техніки. Згодом, у 2006 році, він отримав кваліфікацію юриста в Київському національному університеті внутрішніх справ, а у 2013 році завершив навчання в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Свою кар'єру розпочав з військової служби у Північно-Кавказькому військовому окрузі, звільнившись у 1992 році у званні капітана. Після низки робіт у приватному секторі, він був депутатом Одеської міської ради з 2005 по 2012 рік, а потім народним депутатом України VII скликання з 2012 по 2014 рік. З 2014 року і по теперішній час Геннадій Труханов обіймає посаду Одеського міського голови.