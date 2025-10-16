Геннадій Труханов

$41.760.01
48.530.29
ukenru
16 жовтня, 21:15 • 25752 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 29181 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 24032 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 27845 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 32667 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 44491 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 35557 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 44464 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 77509 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23530 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярнi новини
91-річна Бріжит Бардо госпіталізована до приватної клініки в Тулоні - ЗМІPhoto16 жовтня, 17:40 • 11464 перегляди
Помер зірка серіалу "Величне століття": відомі подробиці16 жовтня, 18:32 • 10346 перегляди
Санду розповіла, що особисто запропонувала бізнесмену, який живе в Україні, стати прем'єром Молдови 16 жовтня, 19:03 • 14524 перегляди
В Україні закликають накласти санкції на мультфільм "Маша і Ведмідь" через зв’язки з рф16 жовтня, 19:58 • 5696 перегляди
Іран викликав польського дипломата через демонстрацію "Шахеда" у британському парламенті23:02 • 10249 перегляди
Публікації
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 44491 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 77509 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 47572 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 69123 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 80756 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Андрій Пишний
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Угорщина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 39253 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 87451 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 64747 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 66481 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 71187 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Truth Social
Шахед-136
Теги
Люди

Геннадій Труханов

Міський голова Одеси
Геннадій Леонідович Труханов народився 17 січня 1965 року в Одесі. Він здобув вищу освіту, закінчивши у 1986 році Одеське вище артилерійське командне училище за спеціальністю інженера з ремонту та експлуатації автомобільної техніки. Згодом, у 2006 році, він отримав кваліфікацію юриста в Київському національному університеті внутрішніх справ, а у 2013 році завершив навчання в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Свою кар'єру розпочав з військової служби у Північно-Кавказькому військовому окрузі, звільнившись у 1992 році у званні капітана. Після низки робіт у приватному секторі, він був депутатом Одеської міської ради з 2005 по 2012 рік, а потім народним депутатом України VII скликання з 2012 по 2014 рік. З 2014 року і по теперішній час Геннадій Труханов обіймає посаду Одеського міського голови.
2003
Став президентом Української національної федерації таїландського боксу
2005
Обраний депутатом Одеської міської ради
2010
Нагороджений почесною відзнакою Одеського міського голови "Знак пошани"
2012
Обраний народним депутатом України VII скликання
2014
Обраний Одеським міським головою на позачергових виборах
2025
Підписав угоду про партнерські відносини між Одесою та німецьким містом Майнц
Новини по темi
Секретар Одеської міськради став тимчасовим очільником міста: що відомо про Ігоря Коваля

Ігор Коваль, секретар Одеської міської ради, приступив до виконання обов'язків Одеського міського голови з 16 жовтня 2025 року. Це сталося після припинення громадянства України Геннадія Труханова.

Суспільство • 16 жовтня, 09:16 • 3792 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Дніпропетровської ОДА на Владислава Гайваненка. Це сталося після звільнення Сергія Лисака з цієї посади, який, за повідомленнями ЗМІ, очолить Одеську міську військову адміністрацію.

Суспільство • 15 жовтня, 09:25 • 43841 перегляди
Зеленський: Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку, це можна зробити у форматі військової адміністрації

Президент України Володимир Зеленський заявив про плани створення міської військової адміністрації в Одесі. Керівника адміністрації буде призначено найближчим часом для посилення захисту та підтримки міста.

Політика • 14 жовтня, 16:30 • 3543 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ

Комісія з питань громадянства при Президентові України припинила громадянство Геннадія Труханова. Рішення ґрунтується на доказовій базі СБУ та затверджене Указом Президента.

Політика • 14 жовтня, 15:00 • 48884 перегляди
Мер Одеси Труханов заперечує російське громадянство та готує позов до ЄСПЛ

Мер Одеси Геннадій Труханов заперечує наявність російського громадянства, заявляючи про відсутність фізичної присутності в рф для його отримання. Він готує позови до українських судів та ЄСПЛ, посилаючись на перевірку СБУ у 2022 році, яка не виявила російських паспортів.

Політика • 14 жовтня, 14:10 • 2785 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства України мера Одеси Геннадія Труханова. Раніше ЗМІ та активісти неодноразово публікували інформацію про можливе подвійне громадянство Труханова, включаючи російське.

Політика • 14 жовтня, 13:31 • 92590 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться

Президент України Володимир Зеленський підписав указ стосовно осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства. За попередніми даними, йдеться про Геннадія Труханова, Сергія Полуніна і Олега Царьова.

Суспільство • 14 жовтня, 12:39 • 17301 перегляди
Зеленський відповів на петицію щодо військової адміністрації в Одесі

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про створення військової адміністрації в Одесі, подану після негоди 30 вересня, в якій загинули 10 людей. Він зазначив, що подання про створення військових адміністрацій не надходило, а ле доручив перевірити ситуацію.

Політика • 14 жовтня, 12:37 • 3072 перегляди
Петиція про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова за добу зібрала 25 тисяч підписів

Електронна петиція із закликом позбавити українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова зібрала понад 25 тисяч підписів менш ніж за 24 години. Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський.

Суспільство • 14 жовтня, 09:46 • 3405 перегляди
В очікуванні негоди: завтра в Одесі школи та дитсадки йдуть на дистанційку

7 жовтня школи, дитячі садки та позашкільні заклади Одеси працюватимуть дистанційно. Таке рішення ухвалене через очікуваний значний дощ, який може сягати 49 мм опадів.

Суспільство • 6 жовтня, 17:10 • 3424 перегляди
Понад 600 будинків підтоплено в Одесі через негоду: який район постраждав найбільшеVideo

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про підтоплення понад 600 будинків у місті через негоду, найбільше постраждав Київський район. Зафіксовано 782 звернення від одеситів щодо наслідків стихії.

Суспільство • 1 жовтня, 16:21 • 5751 перегляди
Велика вода в Одесі: наслідки негоди ліквідують понад 320 людей, низку вулиць перекрили

В Одесі понад 45 одиниць техніки та 320 людей відкачують воду та чистять дощоприймачі, рух на багатьох вулицях перекрито через негоду. В області залучено 500 працівників та 85 одиниць спецтехніки, врятовано 231 особу та евакуйовано 46 одиниць техніки.

Суспільство • 30 вересня, 19:09 • 7864 перегляди
Одеса "йде під воду" через негоду: тролейбуси та трамваї зупинились, влада готова відкрити пункти незламностіPhoto

В Одесі зафіксовано 1,5 місячної норми опадів, що призвело до зупинки електротранспорту та обмеження руху. Комунальні служби, добровольці та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків негоди.

Суспільство • 30 вересня, 15:31 • 3471 перегляди
В Одесі добова норма опадів випала за кілька годин: підтоплені вулиці, зупинки транспорту та аварійні роботиPhotoVideo

В Одесі за півдня випало 41,5 мм опадів, що майже дорівнює місячній нормі, спричинивши підтоплення та зупинку електротранспорту. Аварійні бригади відновили електропостачання у 12 населених пунктах області, роботи тривають.

Суспільство • 30 вересня, 14:31 • 3712 перегляди
Вибухи пролунали в Одесі на тлі загрози балістики

Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив про балістичну загрозу та вибухи в місті. Він закликав одеситів залишатися в безпечних місцях.

Війна в Україні • 22 вересня, 18:09 • 4585 перегляди
Одеса під атакою ворожих дронів: у місті лунають вибухи - Труханов

В Одесі вночі 4 вересня пролунали вибухи через атаку російських безпілотників. Повітряні сили попереджали про небезпеку дронів з акваторії Чорного моря.

Війна в Україні • 3 вересня, 23:08 • 3683 перегляди