Двом заступникам Труханова повідомлено про підозру

Двом заступникам колишнього мера Одеси Геннадія Труханова також повідомлено про підозру. Перед цим Труханов отримав підозру за службову недбалість, що спричинила загибель людей, передає УНН.

Деталі

За даними джерел УНН, двом заступникам ексмера Одеси Геннадія Труханова повідомлено про підозру. Наразі невідомо кому саме, та за якими статтями.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, ексмеру Одеси Геннадію Труханову повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила загибель людей).