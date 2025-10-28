Двом заступникам Труханова повідомлено про підозру

$42.070.07
48.970.21
ukenru
20:10 • 2982 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
16:50 • 34005 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 26988 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 32058 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 56994 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 35140 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 26167 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 21706 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 16906 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 54100 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.3м/с
81%
744мм
Популярнi новини
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 228 жовтня, 12:22 • 39105 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я28 жовтня, 12:53 • 20447 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto28 жовтня, 13:18 • 23055 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto17:10 • 13192 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto18:29 • 8842 перегляди
Публікації
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні16:50 • 33996 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 228 жовтня, 12:22 • 39206 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 49150 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 56990 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 54099 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Геннадій Труханов
Блогери
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Німеччина
Нідерланди
Реклама
УНН Lite
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto18:29 • 8972 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto17:10 • 13260 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto28 жовтня, 13:18 • 23127 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я28 жовтня, 12:53 • 20519 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 43390 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
The Guardian

Двом заступникам Труханова повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 856 перегляди

Двом заступникам Труханова повідомлено про підозру. Це сталося після того, як сам Труханов отримав підозру за службову недбалість, що призвела до загибелі людей.

Двом заступникам Труханова повідомлено про підозру

Двом заступникам колишнього мера Одеси Геннадія Труханова також повідомлено про підозру. Перед цим Труханов отримав підозру за службову недбалість, що спричинила загибель людей, передає УНН.

Деталі

За даними джерел УНН, двом заступникам ексмера Одеси Геннадія Труханова повідомлено про підозру. Наразі невідомо кому саме, та за якими статтями.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, ексмеру Одеси Геннадію Труханову повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила загибель людей).

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Геннадій Труханов
Україна
Одеса