Двум заместителям Труханова сообщено о подозрении

Двум заместителям бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова также сообщено о подозрении. Перед этим Труханов получил подозрение за служебную халатность, повлекшую гибель людей, передает УНН.

Подробности

По данным источников УНН, двум заместителям экс-мэра Одессы Геннадия Труханова сообщено о подозрении. Пока неизвестно кому именно и по каким статьям.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, экс-мэру Одессы Геннадию Труханову сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей).