Велика вода в Одесі: наслідки негоди ліквідують понад 320 людей, низку вулиць перекрили

В Одесі для відкачування води та очищення дощоприймачів залучено понад 45 одиниць техніки. Рух на низці вулиць повністю перекрито, на інших ділянках спостерігаються затори та ускладнення руху, пише УНН із посиланням на дописи міського голови Геннадія Труханова та очільника ОДА Олега Кіпера.

Станом на 21:20 ситуація наступна.: задіяно 45 одиниць техніки та понад 320 людей. Відкачуємо воду, чистимо дощоприймачі, працюємо спільно з ДСНС - йдеться у дописі.

Мер також вказав, що наразі рух перекрито такими вулицями:

Хімічна / Промислова;

Ширяєвський пров.;

Щоголева;

Церковна;

Балківська;

Отамана Головатого / Плигуна;

Чорноморського Козацтва / Газовий;

Середньофонтанська;

Французький бульвар;

вул. Героїв Небесної Сотні;

вул. Князя Ярослава Мудрого;

вул. Сім’ї Глодан;

вул. Чикаленка;

вул. Варненська;

Приморська / Газовий;

Середньофонтанська площа;

Космонавтів / Інглезі;

Фонтанська дорога (5 ст.);

Люстдорфська дорога / Бреуса;

Люстдорфська дорога (від 3 ст. до пл. Трибуни Українських Героїв — у напрямку Небесної Сотні);

2-га Застава (під мостом);

Рух ускладнений на таких ділянках:

вул. Центральний Аеропорт;

вул. 28-ї бригади;

просп. Лесі Українки (район суду);

вул. Незалежності;

вул. Артура Савельєва;

вул. Філатова;

вул. Вадатурського / Фунтового;

вул. Мельницька (Шустов);

вул. Водопровідна / Басейна;

вул. Люстдорфська дорога / Тополина;

вул. Іцхака Рабіна / Героїв Крут;

Фонтанська дорога (9 ст.);

вул. Корольова;

вул. Краснова (між пл. Трибуни Українських Героїв та Адміральським проспектом);

вул. Пироговська.

Труханов додав, що комунальні служби працюють у посиленому режимі і ситуацію знаходиться під контролем, але закликав одеситів бути максимально уважними та обережними.

Додамо

Не краща ситуація і в області, там також тривають роботи з ліквідації наслідків негоди

В Одеській області тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. До них залучено понад 500 працівників комунальних служб, бригад енергетиків та ДСНС. Задіяно 85 одиниць спеціальної техніки, у тому числі рятувальної - написав Кіпер.

Він додав, що "станом на 21:00 підрозділами ДСНС врятовано 231 особу, евакуйовано з води 46 одиниць техніки, у тому числі, три автомобіля швидкої медичної допомоги".

За словами очільника ОВА, найскладнішою є ситуація в Одесі та Одеському районі, але запевнив, що ремонтні роботи з ліквідації наслідків негоди робити не припиняються і продовжуватимуться протягом ночі попри зливу.

Нагадаємо

В Одесі за півдня випало 41,5 мм опадів, що майже дорівнює місячній нормі, спричинивши підтоплення та зупинку електротранспорту. Міський голова Геннадій Труханов повідомив, що на вулицях працюють 45 одиниць спецтехніки та понад 320 комунальників, які відкачують воду та стежать за роботою систем водовідведення.

Негода в Одесі: у частині шкіл підтоплено класи, групи та укриття, учні йдуть на дистанційку

До ліквідації наслідків негоди долучені й підрозділи ДСНС. Увесь громадський електротранспорт зупинив свою роботу о 17:30.