Велика вода в Одесі: наслідки негоди ліквідують понад 320 людей, низку вулиць перекрили

Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
16:26 • 13413 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
30 вересня, 13:32 • 30060 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 29551 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 40275 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:28 • 65685 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 07:51 • 32922 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
30 вересня, 07:25 • 27175 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 23923 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 21656 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВА
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів
Вперше з 1971 року не надходить вода: окупанти у Криму б'ють на сполох через пересихання річки Бельбек
2 мільярди збитків: завершено розслідування щодо недбалості ексчиновника Міноборони
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров'я
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 13:32 • 30059 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров'я
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
29 вересня, 14:44 • 78359 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 14:40 • 169951 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Олег Кіпер
Антоніу Гутерреш
Україна
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Одеса
Німеччина
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса Роско
Шахед-136
The Guardian
Північний потік
Ракетний комплекс "Панцир"
Spotify

Велика вода в Одесі: наслідки негоди ліквідують понад 320 людей, низку вулиць перекрили

Київ • УНН

 • 1156 перегляди

В Одесі понад 45 одиниць техніки та 320 людей відкачують воду та чистять дощоприймачі, рух на багатьох вулицях перекрито через негоду. В області залучено 500 працівників та 85 одиниць спецтехніки, врятовано 231 особу та евакуйовано 46 одиниць техніки.

Велика вода в Одесі: наслідки негоди ліквідують понад 320 людей, низку вулиць перекрили

В Одесі для відкачування води та очищення дощоприймачів залучено понад 45 одиниць техніки. Рух на низці вулиць повністю перекрито, на інших ділянках спостерігаються затори та ускладнення руху, пише УНН із посиланням на дописи міського голови Геннадія Труханова та очільника ОДА Олега Кіпера.

Станом на 21:20 ситуація наступна.: задіяно 45 одиниць техніки та понад 320 людей. Відкачуємо воду, чистимо дощоприймачі, працюємо спільно з ДСНС 

- йдеться у дописі.

Мер також вказав, що наразі рух перекрито такими вулицями:

  • Хімічна / Промислова;
    • Ширяєвський пров.;
      • Щоголева;
        • Церковна;
          • Балківська;
            • Отамана Головатого / Плигуна;
              • Чорноморського Козацтва / Газовий;
                • Середньофонтанська;
                  • Французький бульвар;
                    • вул. Героїв Небесної Сотні;
                      • вул. Князя Ярослава Мудрого;
                        • вул. Сім’ї Глодан;
                          • вул. Чикаленка;
                            • вул. Варненська;
                              • Приморська / Газовий;
                                • Середньофонтанська площа;
                                  • Космонавтів / Інглезі;
                                    • Фонтанська дорога (5 ст.);
                                      • Люстдорфська дорога / Бреуса;
                                        • Люстдорфська дорога (від 3 ст. до пл. Трибуни Українських Героїв  — у напрямку Небесної Сотні);
                                          • 2-га Застава (під мостом);

                                            Рух ускладнений на таких ділянках:

                                            • вул. Центральний Аеропорт;
                                              • вул. 28-ї бригади;
                                                • просп. Лесі Українки (район суду);
                                                  • вул. Незалежності;
                                                    • вул. Артура Савельєва;
                                                      • вул. Філатова;
                                                        • вул. Вадатурського / Фунтового;
                                                          • вул. Мельницька (Шустов);
                                                            • вул. Водопровідна / Басейна;
                                                              • вул. Люстдорфська дорога / Тополина;
                                                                • вул. Іцхака Рабіна / Героїв Крут;
                                                                  • Фонтанська дорога (9 ст.);
                                                                    • вул. Корольова;
                                                                      • вул. Краснова (між пл. Трибуни Українських Героїв та Адміральським проспектом);
                                                                        • вул. Пироговська.

                                                                          Труханов додав, що комунальні служби працюють у посиленому режимі і ситуацію знаходиться під контролем, але закликав одеситів бути максимально уважними та обережними.

                                                                          Додамо

                                                                          Не краща ситуація і в області, там також тривають роботи з ліквідації наслідків негоди

                                                                          В Одеській області тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. До них залучено понад 500 працівників комунальних служб, бригад енергетиків та ДСНС. Задіяно 85 одиниць спеціальної техніки, у тому числі рятувальної 

                                                                          - написав Кіпер.

                                                                          Він додав, що "станом на 21:00 підрозділами ДСНС врятовано 231 особу, евакуйовано з води 46 одиниць техніки, у тому числі, три автомобіля швидкої медичної допомоги".

                                                                          За словами очільника ОВА, найскладнішою є ситуація в Одесі та Одеському районі, але запевнив, що ремонтні роботи з ліквідації наслідків негоди робити не припиняються і продовжуватимуться протягом ночі попри зливу.

                                                                          Нагадаємо

                                                                          В Одесі за півдня випало 41,5 мм опадів, що майже дорівнює місячній нормі, спричинивши підтоплення та зупинку електротранспорту. Міський голова Геннадій Труханов повідомив, що на вулицях працюють 45 одиниць спецтехніки та понад 320 комунальників, які відкачують воду та стежать за роботою систем водовідведення.

                                                                          Негода в Одесі: у частині шкіл підтоплено класи, групи та укриття, учні йдуть на дистанційку

                                                                          До ліквідації наслідків негоди долучені й підрозділи ДСНС. Увесь громадський електротранспорт зупинив свою роботу о 17:30. 

                                                                          Альона Уткіна

                                                                          Дощі в Україні
                                                                          Електроенергія
                                                                          Олег Кіпер
                                                                          Одеська область
                                                                          Державна служба України з надзвичайних ситуацій
                                                                          Одеса