Негода в Одесі: у частині шкіл підтоплено класи, групи та укриття, учні йдуть на дистанційку

Через негоду завтра, 1 жовтня, школи Одеси працюватимуть у дистанційному форматі, передає УНН із посиланням на міську раду Одеси.

Як повідомила директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич, таке рішення ухвалено через необхідність ліквідувати наслідки негоди: у частині шкіл зафіксовано підтоплення класів, груп та укриттів.

Водночас функціонування чергових груп та класів початкової школи буде забезпечено обов’язково, додали у міській раді.

Одеса "йде під воду" через негоду: тролейбуси та трамваї зупинились, влада готова відкрити пункти незламності

Нагадаємо

В Одесі за півдня випало 41,5 мм опадів, що майже дорівнює місячній нормі, спричинивши підтоплення та зупинку електротранспорту. Аварійні бригади відновили електропостачання у 12 населених пунктах області, роботи тривають.