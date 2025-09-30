Непогода в Одессе: в части школ подтоплены классы, группы и укрытия, ученики переходят на дистанционку
Киев • УНН
1 октября школы Одессы будут работать дистанционно из-за подтопления классов и укрытий. Дежурные группы и классы начальной школы будут функционировать в обычном режиме.
Из-за непогоды завтра, 1 октября, школы Одессы будут работать в дистанционном формате, передает УНН со ссылкой на городской совет Одессы.
Как сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, такое решение принято из-за необходимости ликвидировать последствия непогоды: в части школ зафиксированы подтопления классов, групп и укрытий.
В то же время функционирование дежурных групп и классов начальной школы будет обеспечено обязательно, добавили в городском совете.
Напомним
В Одессе за полдня выпало 41,5 мм осадков, что почти равно месячной норме, вызвав подтопления и остановку электротранспорта. Аварийные бригады восстановили электроснабжение в 12 населенных пунктах области, работы продолжаются.