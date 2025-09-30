В Одесі добова норма опадів випала за кілька годин: підтоплені вулиці, зупинки транспорту та аварійні роботи

В Одесі за півдня випала майже місячна норма дощу – станом на 12:00 було зафіксовано 41,5 мм опадів при середньому показнику у 42 мм. Потужна злива паралізувала рух у місті, частина маршрутів електротранспорту зупинена, а на окремих ділянках дороги перекриті повністю. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов та очільник ОВА Олег Кіпер, пише УНН.

Деталі

Міський голова Геннадій Труханов повідомив, що на вулицях працюють 45 одиниць спецтехніки та понад 320 комунальників, які відкачують воду та стежать за роботою систем водовідведення. До ліквідації наслідків негоди долучені й підрозділи ДСНС.

Труханов попередив, що рух міського транспорту ускладнений.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що попри сильні дощі аварійним бригадам уже вдалося відновити електропостачання у 12 населених пунктах області. Роботи з відкачування води та ремонту мереж тривають безперервно.

У міській раді закликали водіїв уникати поїздок без нагальної потреби, адже рух транспорту в місті значно ускладнений.

Одесу накрила негода: затоплені вулиці та обмежений рух транспорту