Одесу накрила негода: затоплені вулиці та обмежений рух транспорту
Київ • УНН
В Одесі через негоду та підтоплення вулиць введено тимчасові обмеження руху. Деякі ділянки міста повністю перекриті, на інших рух ускладнений.
В Одесі на тлі негоди затопило вулиці та обмежили рух, повідомили в Одеській міськраді у вівторок, пише УНН.
Деталі
"В зв'язку з складними погодними умовами та як наслідок - підтопленням частини вулиць, в місті Одеса введено тимчасові обмеження руху", - ідеться у повідомленні.
Спочатку було повідомлення, що рух обмежено на вул. Балківська зі сторони вул. Маловського та Пересипського мосту; вул. Інглезі зі сторони вул.Варненська - вул. Івана і Юрія Лип.
А згодом у міськраді дали оновлення на 10 годину, згідно з яким ускладнений рух на окремих ділянках міста:
- Хімічна / Промислова — підтоплено, рух можливий;
- вул. Героїв Небесної Сотні, 83 — підтоплено, руху немає;
- вул. Сімʼї Глодан, 18 — підтоплено, руху немає;
- вул. Князя Ярослава Мудрого, 27а — підтоплено, руху немає;
- Приморська / Газовий провулок — підтоплено, рух ускладнений;
- Ширяєвський провулок — підтоплено, рух ускладнений;
- вул. Марсельська — підтоплено, рух ускладнений;
- вул. Інглезі, 11 — підтоплено, рух ускладнений;
- вул. Інглезі, 14а — підтоплено, рух ускладнений;
- вул. Інглезі (район “Обжора”) — підтоплено, рух ускладнений;
- вул. Космонавтів, 32 — підтоплено, рух ускладнений;
- вул. Балківська (район суду) — підтоплено, руху немає.
Водії закликали бути уважними, обирати альтернативні маршрути та дотримуватись правил безпеки.
