Большая вода в Одессе: последствия непогоды ликвидируют более 320 человек, ряд улиц перекрыли
Киев • УНН
В Одессе более 45 единиц техники и 320 человек откачивают воду и чистят дождеприемники, движение на многих улицах перекрыто из-за непогоды. В области задействовано 500 работников и 85 единиц спецтехники, спасен 231 человек и эвакуировано 46 единиц техники.
В Одессе для откачки воды и очистки дождеприемников задействовано более 45 единиц техники. Движение на ряде улиц полностью перекрыто, на других участках наблюдаются пробки и затруднения движения, пишет УНН со ссылкой на сообщения городского головы Геннадия Труханова и главы ОГА Олега Кипера.
По состоянию на 21:20 ситуация следующая: задействовано 45 единиц техники и более 320 человек. Откачиваем воду, чистим дождеприемники, работаем совместно с ГСЧС
Мэр также указал, что сейчас движение перекрыто по следующим улицам:
- Химическая / Промышленная;
- Ширяевский пер.;
- Щеголева;
- Церковная;
- Балковская;
- Атамана Головатого / Прыгуна;
- Черноморского Казачества / Газовый;
- Среднефонтанская;
- Французский бульвар;
- ул. Героев Небесной Сотни;
- ул. Князя Ярослава Мудрого;
- ул. Семьи Глодан;
- ул. Чикаленко;
- ул. Варненская;
- Приморская / Газовый;
- Среднефонтанская площадь;
- Космонавтов / Инглези;
- Фонтанская дорога (5 ст.);
- Люстдорфская дорога / Бреуса;
- Люстдорфская дорога (от 3 ст. до пл. Трибуны Украинских Героев — в направлении Небесной Сотни);
- 2-я Застава (под мостом);
Движение затруднено на следующих участках:
- ул. Центральный Аэропорт;
- ул. 28-й бригады;
- просп. Леси Украинки (район суда);
- ул. Независимости;
- ул. Артура Савельева;
- ул. Филатова;
- ул. Вадатурского / Фунтового;
- ул. Мельницкая (Шустов);
- ул. Водопроводная / Бассейная;
- ул. Люстдорфская дорога / Тополиная;
- ул. Ицхака Рабина / Героев Крут;
- Фонтанская дорога (9 ст.);
- ул. Королева;
- ул. Краснова (между пл. Трибуны Украинских Героев и Адмиральским проспектом);
- ул. Пироговская.
Труханов добавил, что коммунальные службы работают в усиленном режиме и ситуация находится под контролем, но призвал одесситов быть максимально внимательными и осторожными.
Добавим
Не лучше ситуация и в области, там также продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды
В Одесской области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. К ним привлечено более 500 работников коммунальных служб, бригад энергетиков и ГСЧС. Задействовано 85 единиц специальной техники, в том числе спасательной
Он добавил, что "по состоянию на 21:00 подразделениями ГСЧС спасен 231 человек, эвакуировано из воды 46 единиц техники, в том числе, три автомобиля скорой медицинской помощи".
По словам главы ОВА, самой сложной является ситуация в Одессе и Одесском районе, но заверил, что ремонтные работы по ликвидации последствий непогоды не прекращаются и будут продолжаться в течение ночи, несмотря на ливень.
Напомним
В Одессе за полдня выпало 41,5 мм осадков, что почти равно месячной норме, вызвав подтопления и остановку электротранспорта. Городской голова Геннадий Труханов сообщил, что на улицах работают 45 единиц спецтехники и более 320 коммунальщиков, которые откачивают воду и следят за работой систем водоотведения.
К ликвидации последствий непогоды привлечены и подразделения ГСЧС. Весь общественный электротранспорт остановил свою работу в 17:30.