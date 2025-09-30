Большая вода в Одессе: последствия непогоды ликвидируют более 320 человек, ряд улиц перекрыли

В Одессе для откачки воды и очистки дождеприемников задействовано более 45 единиц техники. Движение на ряде улиц полностью перекрыто, на других участках наблюдаются пробки и затруднения движения, пишет УНН со ссылкой на сообщения городского головы Геннадия Труханова и главы ОГА Олега Кипера.

По состоянию на 21:20 ситуация следующая: задействовано 45 единиц техники и более 320 человек. Откачиваем воду, чистим дождеприемники, работаем совместно с ГСЧС - говорится в сообщении.

Мэр также указал, что сейчас движение перекрыто по следующим улицам:

Химическая / Промышленная;

Ширяевский пер.;

Щеголева;

Церковная;

Балковская;

Атамана Головатого / Прыгуна;

Черноморского Казачества / Газовый;

Среднефонтанская;

Французский бульвар;

ул. Героев Небесной Сотни;

ул. Князя Ярослава Мудрого;

ул. Семьи Глодан;

ул. Чикаленко;

ул. Варненская;

Приморская / Газовый;

Среднефонтанская площадь;

Космонавтов / Инглези;

Фонтанская дорога (5 ст.);

Люстдорфская дорога / Бреуса;

Люстдорфская дорога (от 3 ст. до пл. Трибуны Украинских Героев — в направлении Небесной Сотни);

2-я Застава (под мостом);

Движение затруднено на следующих участках:

ул. Центральный Аэропорт;

ул. 28-й бригады;

просп. Леси Украинки (район суда);

ул. Независимости;

ул. Артура Савельева;

ул. Филатова;

ул. Вадатурского / Фунтового;

ул. Мельницкая (Шустов);

ул. Водопроводная / Бассейная;

ул. Люстдорфская дорога / Тополиная;

ул. Ицхака Рабина / Героев Крут;

Фонтанская дорога (9 ст.);

ул. Королева;

ул. Краснова (между пл. Трибуны Украинских Героев и Адмиральским проспектом);

ул. Пироговская.

Труханов добавил, что коммунальные службы работают в усиленном режиме и ситуация находится под контролем, но призвал одесситов быть максимально внимательными и осторожными.

Добавим

Не лучше ситуация и в области, там также продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды

В Одесской области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. К ним привлечено более 500 работников коммунальных служб, бригад энергетиков и ГСЧС. Задействовано 85 единиц специальной техники, в том числе спасательной - написал Кипер.

Он добавил, что "по состоянию на 21:00 подразделениями ГСЧС спасен 231 человек, эвакуировано из воды 46 единиц техники, в том числе, три автомобиля скорой медицинской помощи".

По словам главы ОВА, самой сложной является ситуация в Одессе и Одесском районе, но заверил, что ремонтные работы по ликвидации последствий непогоды не прекращаются и будут продолжаться в течение ночи, несмотря на ливень.

Напомним

В Одессе за полдня выпало 41,5 мм осадков, что почти равно месячной норме, вызвав подтопления и остановку электротранспорта. Городской голова Геннадий Труханов сообщил, что на улицах работают 45 единиц спецтехники и более 320 коммунальщиков, которые откачивают воду и следят за работой систем водоотведения.

Непогода в Одессе: в части школ подтоплены классы, группы и укрытия, ученики переходят на дистанционку

К ликвидации последствий непогоды привлечены и подразделения ГСЧС. Весь общественный электротранспорт остановил свою работу в 17:30.