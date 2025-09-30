48.440.03
17:35 • 6350 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
16:26 • 12661 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 29281 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 29153 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 39951 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 65293 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 32836 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 27147 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 23899 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21635 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Большая вода в Одессе: последствия непогоды ликвидируют более 320 человек, ряд улиц перекрыли

Киев • УНН

 • 626 просмотра

В Одессе более 45 единиц техники и 320 человек откачивают воду и чистят дождеприемники, движение на многих улицах перекрыто из-за непогоды. В области задействовано 500 работников и 85 единиц спецтехники, спасен 231 человек и эвакуировано 46 единиц техники.

Большая вода в Одессе: последствия непогоды ликвидируют более 320 человек, ряд улиц перекрыли

В Одессе для откачки воды и очистки дождеприемников задействовано более 45 единиц техники. Движение на ряде улиц полностью перекрыто, на других участках наблюдаются пробки и затруднения движения, пишет УНН со ссылкой на сообщения городского головы Геннадия Труханова и главы ОГА Олега Кипера.

По состоянию на 21:20 ситуация следующая: задействовано 45 единиц техники и более 320 человек. Откачиваем воду, чистим дождеприемники, работаем совместно с ГСЧС 

- говорится в сообщении.

Мэр также указал, что сейчас движение перекрыто по следующим улицам:

  • Химическая / Промышленная;
    • Ширяевский пер.;
      • Щеголева;
        • Церковная;
          • Балковская;
            • Атамана Головатого / Прыгуна;
              • Черноморского Казачества / Газовый;
                • Среднефонтанская;
                  • Французский бульвар;
                    • ул. Героев Небесной Сотни;
                      • ул. Князя Ярослава Мудрого;
                        • ул. Семьи Глодан;
                          • ул. Чикаленко;
                            • ул. Варненская;
                              • Приморская / Газовый;
                                • Среднефонтанская площадь;
                                  • Космонавтов / Инглези;
                                    • Фонтанская дорога (5 ст.);
                                      • Люстдорфская дорога / Бреуса;
                                        • Люстдорфская дорога (от 3 ст. до пл. Трибуны Украинских Героев — в направлении Небесной Сотни);
                                          • 2-я Застава (под мостом);

                                            Движение затруднено на следующих участках:

                                            • ул. Центральный Аэропорт;
                                              • ул. 28-й бригады;
                                                • просп. Леси Украинки (район суда);
                                                  • ул. Независимости;
                                                    • ул. Артура Савельева;
                                                      • ул. Филатова;
                                                        • ул. Вадатурского / Фунтового;
                                                          • ул. Мельницкая (Шустов);
                                                            • ул. Водопроводная / Бассейная;
                                                              • ул. Люстдорфская дорога / Тополиная;
                                                                • ул. Ицхака Рабина / Героев Крут;
                                                                  • Фонтанская дорога (9 ст.);
                                                                    • ул. Королева;
                                                                      • ул. Краснова (между пл. Трибуны Украинских Героев и Адмиральским проспектом);
                                                                        • ул. Пироговская.

                                                                          Труханов добавил, что коммунальные службы работают в усиленном режиме и ситуация находится под контролем, но призвал одесситов быть максимально внимательными и осторожными.

                                                                          Не лучше ситуация и в области, там также продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды

                                                                          В Одесской области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. К ним привлечено более 500 работников коммунальных служб, бригад энергетиков и ГСЧС. Задействовано 85 единиц специальной техники, в том числе спасательной 

                                                                          - написал Кипер.

                                                                          Он добавил, что "по состоянию на 21:00 подразделениями ГСЧС спасен 231 человек, эвакуировано из воды 46 единиц техники, в том числе, три автомобиля скорой медицинской помощи".

                                                                          По словам главы ОВА, самой сложной является ситуация в Одессе и Одесском районе, но заверил, что ремонтные работы по ликвидации последствий непогоды не прекращаются и будут продолжаться в течение ночи, несмотря на ливень.

                                                                          В Одессе за полдня выпало 41,5 мм осадков, что почти равно месячной норме, вызвав подтопления и остановку электротранспорта. Городской голова Геннадий Труханов сообщил, что на улицах работают 45 единиц спецтехники и более 320 коммунальщиков, которые откачивают воду и следят за работой систем водоотведения.

                                                                          К ликвидации последствий непогоды привлечены и подразделения ГСЧС. Весь общественный электротранспорт остановил свою работу в 17:30. 

                                                                          Алена Уткина

