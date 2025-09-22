Вибухи пролунали в Одесі на тлі загрози балістики
Київ • УНН
Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив про балістичну загрозу та вибухи в місті. Він закликав одеситів залишатися в безпечних місцях.
В Одесі пролунали вибухи на тлі балістичної загрози. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.
Загроза балістики. Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! В місті чутно вибухи!
росія масовано атакувала Одесу БпЛА: постраждали 3 людини07.09.25, 10:11 • 6077 переглядiв