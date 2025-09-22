$41.250.00
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
12:19 • 12024 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
22 вересня, 11:53 • 19461 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 29230 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 45852 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 46223 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 26156 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
22 вересня, 05:30 • 44774 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24114 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 34557 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Вибухи пролунали в Одесі на тлі загрози балістики

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив про балістичну загрозу та вибухи в місті. Він закликав одеситів залишатися в безпечних місцях.

Вибухи пролунали в Одесі на тлі загрози балістики

В Одесі пролунали вибухи на тлі балістичної загрози. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.

Загроза балістики. Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! В місті чутно вибухи! 

- написав Труханов.

росія масовано атакувала Одесу БпЛА: постраждали 3 людини

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Одеса