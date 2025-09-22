$41.250.00
Trump to meet with Zelensky on September 23 - White House
Teenager's murder on Kyiv funicular: court sentences Kosov to life imprisonmentPhoto
Basic social assistance is now available in Diia: it will replace five different paymentsVideo
"Golden Card" from Trump: Can Ukraine use the American experience of investment in exchange for a residence permit or work visa?
"Drone Wall" to protect the EU: what the project entails and Ukraine's role
The principle "I'm not rich enough to buy cheap things" no longer works - economist
DIU for the first time in history burned two Russian Be-12 amphibious aircraft in Crimea: video shownVideo
Rosh Hashanah 2025 in Uman: celebration traditions and security measures
UN General Assembly kicks off in New York: Ukraine demands decisive response to Russian aggression - MFA
Autumn Equinox on September 22: Its Meaning and Forecast for All Zodiac Signs
Actual people
Volodymyr Zelenskyy
Ruslan Kravchenko
Donald Trump
Andriy Yermak
Mykhailo Fedorov
Actual places
Ukraine
United States
State Border of Ukraine
Estonia
Odesa
Explosions heard in Odesa amid ballistic missile threat

Kyiv • UNN

Odesa Mayor Gennadiy Trukhanov reported a ballistic threat and explosions in the city. He urged Odesa residents to remain in safe places.

Explosions heard in Odesa amid ballistic missile threat

Explosions were heard in Odesa amid a ballistic threat. This was reported by Odesa Mayor Gennadiy Trukhanov, UNN reports.

Ballistic threat. Odesa, please stay in safe places! Explosions are heard in the city! 

- Trukhanov wrote.

Russia massively attacked Odesa with UAVs: 3 people injured07.09.25, 10:11 • 6077 views

Antonina Tumanova

War in Ukraine
Odesa