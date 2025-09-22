Explosions heard in Odesa amid ballistic missile threat
Kyiv • UNN
Odesa Mayor Gennadiy Trukhanov reported a ballistic threat and explosions in the city. He urged Odesa residents to remain in safe places.
Explosions were heard in Odesa amid a ballistic threat. This was reported by Odesa Mayor Gennadiy Trukhanov, UNN reports.
Ballistic threat. Odesa, please stay in safe places! Explosions are heard in the city!
