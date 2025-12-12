В Одесі лунають вибухи на тлі балістичної загрози

$42.270.01
13:33 • 2014 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 5508 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 10021 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47 • 21784 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 19394 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 19682 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 19891 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 22690 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 28291 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 40119 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW12 грудня, 04:30 • 30141 перегляди
Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico09:01 • 17016 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 11523 перегляди
Бої за Куп'янськ: Сили оборони підтвердили блокування росіян у місті11:30 • 9424 перегляди
рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА12:07 • 15453 перегляди
Публікації
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
13:07 • 10021 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 4452 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
11:47 • 21784 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 66014 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 69225 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Віктор Орбан
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Китай
Куп'янськ
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 4452 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 11713 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 43100 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 41063 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 45931 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Дипломатка
Опалення

В Одесі лунають вибухи на тлі балістичної загрози

Київ • УНН

 • 202 перегляди

В Одесі пролунала низка вибухів після попередження Повітряних сил про загрозу застосування балістики. Місцеві Telegram-канали повідомляють про гучні звуки в місті.

В Одесі лунають вибухи на тлі балістичної загрози

В Одесі пролунала низка вибухів на тлі загрози застосування балістики, передає УНН.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що місті дуже гучно. Пролунала вже низка вибухів.

У Повітряних силах раніше повідомляли про загрозу застосування балістики та "швидкісну ціль" на Одесу.

Не лише Одеса, а й інші населені пункти без світла: показали наслідки атаки рф12.12.25, 08:35 • 2650 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Одеса