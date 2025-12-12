В Одесі лунають вибухи на тлі балістичної загрози
Київ • УНН
В Одесі пролунала низка вибухів після попередження Повітряних сил про загрозу застосування балістики. Місцеві Telegram-канали повідомляють про гучні звуки в місті.
В Одесі пролунала низка вибухів на тлі загрози застосування балістики, передає УНН.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що місті дуже гучно. Пролунала вже низка вибухів.
У Повітряних силах раніше повідомляли про загрозу застосування балістики та "швидкісну ціль" на Одесу.
Не лише Одеса, а й інші населені пункти без світла: показали наслідки атаки рф12.12.25, 08:35 • 2650 переглядiв