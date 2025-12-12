В Одесі лунають вибухи на тлі балістичної загрози

В Одесі пролунала низка вибухів на тлі загрози застосування балістики, передає УНН.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що місті дуже гучно. Пролунала вже низка вибухів.

У Повітряних силах раніше повідомляли про загрозу застосування балістики та "швидкісну ціль" на Одесу.

