Не лише Одеса, а й інші населені пункти без світла: показали наслідки атаки рф

$42.280.10
49.220.12
ukenru
01:09 • 9166 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 22055 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 30610 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 28604 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 30783 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 41344 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 21248 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 21551 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 17078 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 17192 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
92%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Справа про вбивство українки Заруцької у США: суддя розгляне психічний стан обвинуваченого11 грудня, 20:35 • 8306 перегляди
У ЄС погодили механізм довгострокового заморожування російських активів - ЗМІ11 грудня, 21:17 • 3860 перегляди
План "Б": Орбан готує зміну Конституції Угорщини для отримання президентських повноважень у випадку поразки на виборах - Bloomberg02:14 • 6150 перегляди
Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України03:58 • 4688 перегляди
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW04:30 • 6396 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 41343 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 48297 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 48938 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 59750 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 60410 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Хакан Фідан
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Венесуела
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 30221 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 32851 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 38222 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 34293 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 42721 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
ChatGPT
Економіст (журнал)
FIFA (серія відеоігор)

Не лише Одеса, а й інші населені пункти без світла: показали наслідки атаки рф

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Російські війська масовано атакували Одеський район ударними безпілотниками, пошкодивши об'єкт енергетичної інфраструктури, складські приміщення, адмінбудівлю та гараж. Через атаку Одеса та низка населених пунктів тимчасово залишилися без світла, відновлювальні роботи вже тривають.

Не лише Одеса, а й інші населені пункти без світла: показали наслідки атаки рф

Російські війська масовано атакували Одеський район ударними безпілотниками, через атаку не лише Одеса, але й низка населених пунктів тимчасово без світла, повідомив у п'ятницю голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Ворог масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури

- написав Кіпер.

З його слів, ушкоджено також складські приміщення, адміністративну будівлю та гараж. На місці спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Через атаку низка населених пунктів тимчасово без світла. Відновлювальні роботи вже тривають. Критична інфраструктура працює від генераторів

- повідомив голова ОВА.

Зі слів голови Одеської МВА Сергія Лисака, внаслідок нічної ворожої атаки в Одесі пошкоджено житловий будинок та об’єкти цивільної інфраструктури.

У частині міста залишається відсутнім електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням

- зазначив Лисак.

"Попри складні умови, садочки та школи будуть працювати - вони забезпечені генераторами", - наголосив голова МВА.

Одеса під ворожою атакою: інфраструктура пошкоджена, частина міста без світла та води12.12.25, 03:35 • 2476 переглядiв

У ГУ ДСНС в області показали наслідки і повідомили, що внаслідок влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури, які оперативно ліквідували вогнеборці.

Психологи ДСНС надали допомогу 14 особам з поруч розташованих будинків, серед яких троє дітей. 

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Олег Кіпер
Одеса