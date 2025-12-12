Не лише Одеса, а й інші населені пункти без світла: показали наслідки атаки рф
Київ • УНН
Російські війська масовано атакували Одеський район ударними безпілотниками, пошкодивши об'єкт енергетичної інфраструктури, складські приміщення, адмінбудівлю та гараж. Через атаку Одеса та низка населених пунктів тимчасово залишилися без світла, відновлювальні роботи вже тривають.
Російські війська масовано атакували Одеський район ударними безпілотниками, через атаку не лише Одеса, але й низка населених пунктів тимчасово без світла, повідомив у п'ятницю голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Ворог масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури
З його слів, ушкоджено також складські приміщення, адміністративну будівлю та гараж. На місці спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.
Через атаку низка населених пунктів тимчасово без світла. Відновлювальні роботи вже тривають. Критична інфраструктура працює від генераторів
Зі слів голови Одеської МВА Сергія Лисака, внаслідок нічної ворожої атаки в Одесі пошкоджено житловий будинок та об’єкти цивільної інфраструктури.
У частині міста залишається відсутнім електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням
"Попри складні умови, садочки та школи будуть працювати - вони забезпечені генераторами", - наголосив голова МВА.
Одеса під ворожою атакою: інфраструктура пошкоджена, частина міста без світла та води12.12.25, 03:35 • 2476 переглядiв
У ГУ ДСНС в області показали наслідки і повідомили, що внаслідок влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури, які оперативно ліквідували вогнеборці.
Психологи ДСНС надали допомогу 14 особам з поруч розташованих будинків, серед яких троє дітей.