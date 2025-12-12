$42.280.10
Не только Одесса, но и другие населенные пункты без света: показали последствия атаки рф

Киев • УНН

 • 838 просмотра

Российские войска массированно атаковали Одесский район ударными беспилотниками, повредив объект энергетической инфраструктуры, складские помещения, админздание и гараж. Из-за атаки Одесса и ряд населенных пунктов временно остались без света, восстановительные работы уже продолжаются.

Не только Одесса, но и другие населенные пункты без света: показали последствия атаки рф

Российские войска массированно атаковали Одесский район ударными беспилотниками, из-за атаки не только Одесса, но и ряд населенных пунктов временно без света, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Враг массированно атаковал Одесский район ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения объекта энергетической инфраструктуры

- написал Кипер.

По его словам, повреждены также складские помещения, административное здание и гараж. На месте вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидированы спасателями. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Из-за атаки ряд населенных пунктов временно без света. Восстановительные работы уже продолжаются. Критическая инфраструктура работает от генераторов

- сообщил глава ОВА.

По словам главы Одесской ГВА Сергея Лысака, в результате ночной вражеской атаки в Одессе поврежден жилой дом и объекты гражданской инфраструктуры.

В части города остается отсутствующим электроснабжение. Энергетики уже работают над восстановлением

- отметил Лысак.

"Несмотря на сложные условия, садики и школы будут работать - они обеспечены генераторами", - подчеркнул глава ГВА.

Одесса под вражеской атакой: инфраструктура повреждена, часть города без света и воды12.12.25, 03:35 • 2658 просмотров

В ГУ ГСЧС в области показали последствия и сообщили, что в результате попаданий вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры, которые оперативно ликвидировали пожарные.

Психологи ГСЧС оказали помощь 14 лицам из рядом расположенных домов, среди которых трое детей.

Юлия Шрамко

