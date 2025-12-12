Не только Одесса, но и другие населенные пункты без света: показали последствия атаки рф

Российские войска массированно атаковали Одесский район ударными беспилотниками, из-за атаки не только Одесса, но и ряд населенных пунктов временно без света, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Враг массированно атаковал Одесский район ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения объекта энергетической инфраструктуры - написал Кипер.

По его словам, повреждены также складские помещения, административное здание и гараж. На месте вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидированы спасателями. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Из-за атаки ряд населенных пунктов временно без света. Восстановительные работы уже продолжаются. Критическая инфраструктура работает от генераторов - сообщил глава ОВА.

По словам главы Одесской ГВА Сергея Лысака, в результате ночной вражеской атаки в Одессе поврежден жилой дом и объекты гражданской инфраструктуры.

В части города остается отсутствующим электроснабжение. Энергетики уже работают над восстановлением - отметил Лысак.

"Несмотря на сложные условия, садики и школы будут работать - они обеспечены генераторами", - подчеркнул глава ГВА.

В ГУ ГСЧС в области показали последствия и сообщили, что в результате попаданий вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры, которые оперативно ликвидировали пожарные.

Психологи ГСЧС оказали помощь 14 лицам из рядом расположенных домов, среди которых трое детей.