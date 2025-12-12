Не только Одесса, но и другие населенные пункты без света: показали последствия атаки рф
Российские войска массированно атаковали Одесский район ударными беспилотниками, повредив объект энергетической инфраструктуры, складские помещения, админздание и гараж. Из-за атаки Одесса и ряд населенных пунктов временно остались без света, восстановительные работы уже продолжаются.
Российские войска массированно атаковали Одесский район ударными беспилотниками, из-за атаки не только Одесса, но и ряд населенных пунктов временно без света, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
Враг массированно атаковал Одесский район ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения объекта энергетической инфраструктуры
По его словам, повреждены также складские помещения, административное здание и гараж. На месте вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидированы спасателями. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Из-за атаки ряд населенных пунктов временно без света. Восстановительные работы уже продолжаются. Критическая инфраструктура работает от генераторов
По словам главы Одесской ГВА Сергея Лысака, в результате ночной вражеской атаки в Одессе поврежден жилой дом и объекты гражданской инфраструктуры.
В части города остается отсутствующим электроснабжение. Энергетики уже работают над восстановлением
"Несмотря на сложные условия, садики и школы будут работать - они обеспечены генераторами", - подчеркнул глава ГВА.
В ГУ ГСЧС в области показали последствия и сообщили, что в результате попаданий вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры, которые оперативно ликвидировали пожарные.
Психологи ГСЧС оказали помощь 14 лицам из рядом расположенных домов, среди которых трое детей.