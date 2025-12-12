Одесса под вражеской атакой: инфраструктура повреждена, часть города без света и воды
Киев • УНН
В ночь на 12 декабря Одесса подверглась вражеской атаке, в результате которой пострадала инфраструктура. Часть города осталась без света и водоснабжения, информации о пострадавших нет.
В ночь на пятницу, 12 декабря, Одесса подверглась очередной вражеской атаке. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
По его словам, пострадала инфраструктура, в части города исчез свет и водоснабжение.
Информация о пострадавших на эту минуту отсутствует. Это главное. На месте работают все соответствующие службы по ликвидации последствий
Тем временем местные паблики сообщают о серии взрывов в Одессе, в результате которых в городе возникли пожары.
Напомним
В начале декабря в результате обстрела Одессы беспилотниками РФ был поврежден энергетический объект ДТЭК. Более 50 тысяч домов остались без света.
