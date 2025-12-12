Одесса под вражеской атакой: инфраструктура повреждена, часть города без света и воды

В ночь на пятницу, 12 декабря, Одесса подверглась очередной вражеской атаке. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Сергей Лысак, информирует УНН.

По его словам, пострадала инфраструктура, в части города исчез свет и водоснабжение.

Информация о пострадавших на эту минуту отсутствует. Это главное. На месте работают все соответствующие службы по ликвидации последствий