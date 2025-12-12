Одесса под вражеской атакой: инфраструктура повреждена, часть города без света и воды

$42.280.10
49.220.12
ukenru
01:09 • 422 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 12678 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 21858 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 22498 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 25817 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 35432 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 19460 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 21120 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 16833 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16962 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.5м/с
88%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Изменение ветра над Тихим океаном может спровоцировать рекордное потепление планеты в 2026 году – климатологиPhoto11 декабря, 15:57 • 6808 просмотра
Украинские беспилотники атаковали два химзавода в РФ: Мадяр рассказал детали11 декабря, 16:11 • 7494 просмотра
Зеленский назвал условия проведения президентских выборов в Украине11 декабря, 17:10 • 6524 просмотра
Киев под давлением: Украине трудно справиться с «разрушительными мирными планами» Дональда Трампа – The Economist11 декабря, 17:23 • 8396 просмотра
Сотрудники ТЦК в Одессе избили и хотели мобилизовать защитника Мариуполя, который недавно был освобожден из плена11 декабря, 19:20 • 3666 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 35432 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 44604 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 45797 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 56772 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 57663 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Урсула фон дер Ляйен
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Донецкая область
Крым
Реклама
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 27732 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 31080 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 36565 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 32463 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 41156 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
ЧатГПТ
The Economist
Социальная сеть

Одесса под вражеской атакой: инфраструктура повреждена, часть города без света и воды

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В ночь на 12 декабря Одесса подверглась вражеской атаке, в результате которой пострадала инфраструктура. Часть города осталась без света и водоснабжения, информации о пострадавших нет.

Одесса под вражеской атакой: инфраструктура повреждена, часть города без света и воды

В ночь на пятницу, 12 декабря, Одесса подверглась очередной вражеской атаке. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

По его словам, пострадала инфраструктура, в части города исчез свет и водоснабжение.

Информация о пострадавших на эту минуту отсутствует. Это главное. На месте работают все соответствующие службы по ликвидации последствий

- написал Лысак.

Тем временем местные паблики сообщают о серии взрывов в Одессе, в результате которых в городе возникли пожары.

Напомним

В начале декабря в результате обстрела Одессы беспилотниками РФ был поврежден энергетический объект ДТЭК. Более 50 тысяч домов остались без света.

Вражеские дроны атаковали Одессу: в некоторых районах пропал свет, есть перебои с электротранспортом24.11.25, 20:25 • 4786 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеУНН-Одесса
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Сергей Лысак
Одесса