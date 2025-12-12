$42.280.10
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Одеса під ворожою атакою: інфраструктура пошкоджена, частина міста без світла та води

Київ • УНН

 • 6 перегляди

В ніч на 12 грудня Одеса зазнала ворожої атаки, внаслідок якої постраждала інфраструктура. Частина міста залишилася без світла та водопостачання, інформації про постраждалих немає.

Одеса під ворожою атакою: інфраструктура пошкоджена, частина міста без світла та води

В ніч на п'ятницю, 12 грудня, Одеса зазнала чергової ворожої атаки. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, постраждала інфраструктура, у частині міста зникло світло та водопостачання.

Інформація про постраждалих на цю хвилину відсутня. Це головне. На місці працюють усі відповідні служби з ліквідації наслідків

- написав Лисак.

Тим часом місцеві пабліки повідомляють про серію вибухів в Одесі, внаслідок яких у місті виникли пожежі.

Нагадаємо

На початку грудня внаслідок обстрілу Одеси безпілотниками рф було пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК. Понад 50 тисяч домівок залишились без світла.

Ворожі дрони атакували Одесу: у деяких районах зникло світло, є перебої з електротранспортом24.11.25, 20:25 • 4786 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Сергій Лисак
Одеса