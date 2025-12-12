Одеса під ворожою атакою: інфраструктура пошкоджена, частина міста без світла та води
Київ • УНН
В ніч на 12 грудня Одеса зазнала ворожої атаки, внаслідок якої постраждала інфраструктура. Частина міста залишилася без світла та водопостачання, інформації про постраждалих немає.
В ніч на п'ятницю, 12 грудня, Одеса зазнала чергової ворожої атаки. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Сергій Лисак, інформує УНН.
Деталі
За його словами, постраждала інфраструктура, у частині міста зникло світло та водопостачання.
Інформація про постраждалих на цю хвилину відсутня. Це головне. На місці працюють усі відповідні служби з ліквідації наслідків
Тим часом місцеві пабліки повідомляють про серію вибухів в Одесі, внаслідок яких у місті виникли пожежі.
Нагадаємо
На початку грудня внаслідок обстрілу Одеси безпілотниками рф було пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК. Понад 50 тисяч домівок залишились без світла.
