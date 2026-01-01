Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном

Физики из Китая провели эксперимент, предложенный Альбертом Эйнштейном почти сто лет назад, и получили результат, подтвердивший принцип дополнительности Нильса Бора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Phus Org, передает УНН.

Детали

Когда Альберт Эйнштейн и Нильс Бор встречались на физических конференциях, они любили расслабиться и поспорить о квантовой механике. На конференции Сольвея 1927 года Эйнштейн предложил мысленный эксперимент, который, по его мнению, должен был показать противоречие в принципе дополнительности. Этот принцип утверждает, что некоторые свойства частиц, в частности положение и импульс, невозможно точно измерить одновременно.

Эйнштейн считал, что в эксперименте с двойной щелью можно одновременно наблюдать и корпускулярную, и волновую природу частиц. Вместо этого Бор утверждал, что существуют свойства частиц, которые невозможно измерить одновременно.

Эксперимент провела команда во главе с Цзянь-Вэй Панем из Китайского университета науки и технологий. В роли частицы использовали фотон, а "щелью" служил отдельный атом рубидия, захваченный оптическим пинцетом.

Атом охладили до основного состояния и использовали как сверхлегкий расщепитель луча. Его импульс был квантово запутан с импульсом фотона. Изменяя глубину оптической ловушки, ученые управляли неопределенностью импульса атома. В результате интерференционные полосы становились более или менее размытыми – именно так, как предсказывал Бор.

Напомним

