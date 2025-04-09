Альберт Эйнштейн

Меню, подписанное Альбертом Эйнштейном, продали на аукционе за 18 тысяч фунтов

Меню ужина, подписанное Альбертом Эйнштейном на мероприятии по сбору средств в Лондоне в 1930 году, на котором присутствовали более 370 человек, было продано на аукционе в Британии за 18 000 фунтов стерлингов.