Альберт Эйнштейн

Сегодня в Украине отмечают День добровольца, Международный день математики и день числа "Пи". Также сегодня день рождения Альберта
Эйнштейна и время задавать вопросы.
Космический телескоп «Евклид» на расстоянии более 4 млрд световых лет обнаружил уникальное явление гравитационного линзирования.
Меню ужина, подписанное Альбертом Эйнштейном на мероприятии по сбору средств в Лондоне в 1930 году, на котором присутствовали
более 370 человек, было продано на аукционе в Британии за 18 000 фунтов стерлингов.
Сегодня, 14 марта, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня рек или борьбы против
плотин. Событие было основано с целью повышения осведомленности общества о негативном влиянии плотин на экосистемы рек и
привлечения человечества к борьбе с плотинами.