Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

На захватывающем изображении видно соседнюю галактику NGC 6505, окруженную идеальным световым кругом, а также можно увидеть более отдаленную галактику.

Об этом передает УНН со ссылкой на European Space Agency.

Космический телескоп «Евклид» зафиксировал редкое явление под названием «кольцо Эйнштейна», которое возникает, когда свет от далекой галактики искажается под действием гравитации другой галактики.

На захватывающем снимке изображена близлежащая галактика NGC 6505, окруженная идеальным кругом света. Также объясняется, что кольцо позволяет заглянуть в более далекую галактику, расположенную прямо за NGC 6505.

Справочно

Общая теория относительности Альберта Эйнштейна предполагает, что свет огибает массивные объекты в пространстве. Таким образом, галактики могут действовать как огромные линзы.

Гравитационная линза - это массивное тело или система тел (галактика, скопление галактик), искривляющее своим гравитационным полем направление распространения излучения, подобно тому, как искривляет световой луч обычная линза.

Гравитационное линзирование используется для изучения многих явлений и объектов в дальних уголках Вселенной.

Гравитационные поля галактик и галактических кластеров могут создавать заметные эффекты линзирования. Темная материя (загадочная субстанция, которая, по мнению физиков, составляет большую часть Вселенной) также имеет гравитационный эффект, и может вызывать линзирование.

Раскрытие тайн темной материи и темной энергии, которые вместе составляют 95% Вселенной, является главной целью миссии Европейского космического агентства стоимостью 1 миллиард евро (850 миллионов фунтов стерлингов).

Кольца Эйнштейна являются мощным инструментом для астрономов, поскольку обнаруживают объекты и указывают массу промежуточной галактики, включая любую скрытую массу в форме темной материи.

Редкое явление в объективе

Европейское космическое агентство опубликовало изображения явления, на которых изображена галактика NGC 6505, расположенная на расстоянии 590 миллионов световых лет от Земли, окруженная идеальным кругом света.

Я считаю очень интригующим, что это кольцо наблюдали внутри хорошо известной галактики, впервые открытой в 1884 году. Эта галактика известна астрономам давно. Однако это кольцо никогда раньше не наблюдалось. Это показывает, насколько мощным является Евклид, способный находить новое даже в местах, которые, как нам казалось, хорошо известны - сказала Валерия Петторино, научный сотрудник проекта «Евклид».

Кольцо Эйнштейна является примером гравитационного линзирования. Все гравитационные линзы особенные, потому что они редкие и невероятно полезные, но эта особенно необычная, потому что она расположена так близко к Земле, а выравнивание делает ее красивой - объясняет Конор О'Риордан из Института Макса Планка и автор первой научной статьи об анализе кольца.

Космический телескоп «Евклид»

Евклид был выбран в 2011 году как миссия «среднего класса» для программы ESA Cosmic Vision и, вместе с Herschel и Planck Surveyor. Телескоп оснащен видимым и инфракрасным телескопом Корша (анастигматическим тремя зеркалами) с зеркалом диаметром 1,2 метра и размещен на гало-орбите в точке Лагранжа L2 системы Солнце-Земля.

Телескоп «Евклид», способный обнаруживать галактики на расстоянии до 10 миллиардов световых лет. Сейчас есть цель создать самую большую 3D-космическую карту, что позволит астрономам сделать вывод о масштабном распределении темной материи и выявить влияние темной энергии, таинственной силы, которая ускоряет расширение Вселенной.

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