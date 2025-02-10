Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

ukenru
Эксклюзив
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
17:01 • 35316 просмотра

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях
15:30 • 56407 просмотра

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт
15:21 • 93254 просмотра

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

Эксклюзив
Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями
13:58 • 79291 просмотра

Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах
12:54 • 96647 просмотра

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого
12:39 • 99953 просмотра

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого

Эксклюзив
Ситуация на рынке труда Украины: уровень безработицы и востребованные профессии в 2025 году
10 февраля, 10:22 • 103003 просмотра

Ситуация на рынке труда Украины: уровень безработицы и востребованные профессии в 2025 году

Эксклюзив
Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля
10 февраля, 07:59 • 106777 просмотра

Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 137413 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 155897 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Потап дал большое интервью российскому журналисту и объяснил свои выезды за границу

Потап дал большое интервью российскому журналисту и объяснил свои выезды за границу

10 февраля, 10:42 • 113022 просмотра
Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

10 февраля, 11:42 • 114382 просмотра
Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

10 февраля, 11:56 • 111434 просмотра
Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

12:53 • 100562 просмотра
Канье Уэст удалил свой аккаунт в X после "антисемитского взрыва"

Канье Уэст удалил свой аккаунт в X после "антисемитского взрыва"

13:09 • 64933 просмотра
публикации
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
Эксклюзив

17:01 • 35316 просмотра
Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

16:44 • 23169 просмотра
В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

15:21 • 93254 просмотра
Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

10 февраля, 11:56 • 111434 просмотра
Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

10 февраля, 11:42 • 114382 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

17:12 • 10425 просмотра
Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

16:22 • 18243 просмотра
Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

15:19 • 34782 просмотра
В Индии полиция остановила импровизированное уличное выступление Эда Ширана

В Индии полиция остановила импровизированное уличное выступление Эда Ширана

15:06 • 33104 просмотра
Канье Уэст удалил свой аккаунт в X после "антисемитского взрыва"

Канье Уэст удалил свой аккаунт в X после "антисемитского взрыва"

13:09 • 64933 просмотра
Актуальное
Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

Киев  •  УНН

 • 14972 просмотра

Read in English

Космический телескоп «Евклид» на расстоянии более 4 млрд световых лет обнаружил уникальное явление гравитационного линзирования.

На захватывающем изображении видно соседнюю галактику NGC 6505, окруженную идеальным световым кругом, а также можно увидеть более отдаленную галактику.

Об этом передает УНН со ссылкой на European Space Agency.

Космический телескоп «Евклид» зафиксировал редкое явление под названием «кольцо Эйнштейна», которое возникает, когда свет от далекой галактики искажается под действием гравитации другой галактики.

Image

На захватывающем снимке изображена близлежащая галактика NGC 6505, окруженная идеальным кругом света. Также объясняется, что кольцо позволяет заглянуть в более далекую галактику, расположенную прямо за NGC 6505.

Справочно

Общая теория относительности Альберта Эйнштейна предполагает, что свет огибает массивные объекты в пространстве. Таким образом, галактики могут действовать как огромные линзы. 

Гравитационная линза - это массивное тело или система тел (галактика, скопление галактик), искривляющее своим гравитационным полем направление распространения излучения, подобно тому, как искривляет световой луч обычная линза.

Гравитационное линзирование используется для изучения многих явлений и объектов в дальних уголках Вселенной.

Гравитационные поля галактик и галактических кластеров могут создавать заметные эффекты линзирования. Темная материя (загадочная субстанция, которая, по мнению физиков, составляет большую часть Вселенной) также имеет гравитационный эффект, и может вызывать линзирование.

Раскрытие тайн темной материи и темной энергии, которые вместе составляют 95% Вселенной, является главной целью миссии Европейского космического агентства стоимостью 1 миллиард евро (850 миллионов фунтов стерлингов).

Кольца Эйнштейна являются мощным инструментом для астрономов, поскольку обнаруживают объекты и указывают массу промежуточной галактики, включая любую скрытую массу в форме темной материи.

Редкое явление в объективе

Европейское космическое агентство опубликовало изображения явления, на которых изображена галактика NGC 6505, расположенная на расстоянии 590 миллионов световых лет от Земли, окруженная идеальным кругом света.

Я считаю очень интригующим, что это кольцо наблюдали внутри хорошо известной галактики, впервые открытой в 1884 году. Эта галактика известна астрономам давно. Однако это кольцо никогда раньше не наблюдалось. Это показывает, насколько мощным является Евклид, способный находить новое даже в местах, которые, как нам казалось, хорошо известны

- сказала Валерия Петторино, научный сотрудник проекта «Евклид».
Image

Кольцо Эйнштейна является примером гравитационного линзирования. Все гравитационные линзы особенные, потому что они редкие и невероятно полезные, но эта особенно необычная, потому что она расположена так близко к Земле, а выравнивание делает ее красивой

- объясняет Конор О'Риордан из Института Макса Планка и автор первой научной статьи об анализе кольца.

Космический телескоп «Евклид»

Евклид был выбран в 2011 году как миссия «среднего класса» для программы ESA Cosmic Vision и, вместе с Herschel и Planck Surveyor. Телескоп оснащен видимым и инфракрасным телескопом Корша (анастигматическим тремя зеркалами) с зеркалом диаметром 1,2 метра и размещен на гало-орбите в точке Лагранжа L2 системы Солнце-Земля.

Телескоп «Евклид», способный обнаруживать галактики на расстоянии до 10 миллиардов световых лет. Сейчас есть цель создать самую большую 3D-космическую карту, что позволит астрономам сделать вывод о масштабном распределении темной материи и выявить влияние темной энергии, таинственной силы, которая ускоряет расширение Вселенной.

Телескоп Вебба обнаружил новые факты о формировании планет в ранней Вселенной17.12.24, 12:58 • 13885 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ТехнологииУНН Lite
yevropeiskoe-kosmicheskoe-agentstvoЕвропейское космическое агентство
albert-einshteinАльберт Эйнштейн

Обратиться по вопросам размещения рекламы