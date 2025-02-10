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Прямуючи до наймасштабнішої карти Всесвіту: телескоп "Евклід" зафіксував рідкісне кільце Ейнштейна

Київ • УНН

 • 108102 перегляди

Космічний телескоп "Евклід" на відстані понад 4 млрд світлових років виявив унікальне явище гравітаційного лінзування.

На захопливому зображенні видно сусідню галактику NGC 6505, оточену ідеальним світловим колом, а також можна побачити більш віддалену галактику.

Про це передає УНН із посиланням на European Space Agency.

Космічний телескоп "Евклід" зафіксував рідкісне явище під назвою "кільце Ейнштейна", яке виникає, коли світло від далекої галактики спотворюється під дією гравітації іншої галактики.

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На захопливому знімку зображено прилеглу галактику NGC 6505, оточену ідеальним колом світла. Також пояснюється, що кільце дає змогу зазирнути в більш далеку галактику, розташовану прямо за NGC 6505.

Довідково

Загальна теорія відносності Альберта Ейнштейна передбачає, що світло огинає масивні об'єкти в просторі. Таким чином, галактики можуть діяти як величезні лінзи. 

Гравітаційна лінза - це масивне тіло або система тіл (галактика, скупчення галактик), що викривлює своїм гравітаційним полем напрямок поширення випромінювання, подібно тому, як викривляє світловий промінь звичайна лінза.

Гравітаційне лінзування використовується для вивчення багатьох явищ і об'єктів у далеких куточках Всесвіту.

Гравітаційні поля галактик і галактичних кластерів можуть створювати помітні ефекти лінзування. Темна матерія (загадкова субстанція, яка, на думку фізиків, становить більшу частину Всесвіту) також має гравітаційний ефект, і може викликати лінзування.

Розкриття таємниць темної матерії та темної енергії, які разом складають 95% Всесвіту, є головною метою місії Європейського космічного агентства вартістю 1 мільярд євро (850 мільйонів фунтів стерлінгів).

Кільця Ейнштейна є потужним інструментом для астрономів, оскільки виявляють об'єкти і вказують масу проміжної галактики, включаючи будь-яку приховану масу у формі темної матерії.

Рідкісне явище в об'єктиві

Європейське космічне агентство опублікувало зображення явища, на яких зображена галактика NGC 6505, розташована на відстані 590 мільйонів світлових років від Землі, оточена ідеальним колом світла.

Я вважаю дуже інтригуючим, що це кільце спостерігали всередині добре відомої галактики, вперше відкритої в 1884 році. Ця галактика відома астрономам давно. Однак це кільце ніколи раніше не спостерігалося. Це показує, наскільки потужним є Евклід, здатний знаходити нове навіть у місцях, які, як нам здавалося, добре відомі

- сказала Валерія Петторіно, науковий співробітник проекту «Евклід».
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Кільце Ейнштейна є прикладом гравітаційного лінзування. Усі гравітаційні лінзи особливі, тому що вони рідкісні та неймовірно корисні, але ця особливо надзвичайна, оскільки вона розташована так близько до Землі, а вирівнювання робить її красивою

- пояснює Конор О’Ріордан з Інституту Макса Планка та автор першої наукової статті про аналіз кільця.

Космічний телескоп "Евклід"

Евклід був обраний у 2011 році як місія "середнього класу" для програми ESA Cosmic Vision і, разом із Herschel і Planck Surveyor. Телескоп оснащений видимим та інфрачервоним телескопом Корша (анастигматичним трьома дзеркалами) з дзеркалом діаметром 1,2 метра та розміщений на гало-орбіті в точці Лагранжа L2 системи Сонце-Земля.

Телескоп "Евклід", здатний виявляти галактики на відстані до 10 мільярдів світлових років. Наразі є мета створити найбільшу 3D-космічну карту, що дозволить астрономам зробити висновок про масштабний розподіл темної матерії та виявити вплив темної енергії, таємничої сили, яка прискорює розширення Всесвіту.

Телескоп Вебба виявив нові факти про формування планет у ранньому Всесвіті17.12.24, 12:58 • 14055 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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