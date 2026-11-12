Европейское исследование выявило 900 миллионов галактик, а также тайны «тёмной Вселенной» — СМИ

Photograph: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA

Миссия по созданию крупнейшей в истории 3D-карты Вселенной в рамках своей первой масштабной публикации данных представила более 900 миллионов галактик, а также около 15 000 потенциальных проявлений явления, которое может помочь раскрыть тайны «тёмной Вселенной», передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Миссия «Euclid» («Евклид») Европейского космического агентства, запущенная в июле 2023 года, была направлена на создание самой масштабной космической карты, охватывающей треть неба и более 10 миллиардов лет космической истории.

Цель заключается в том, чтобы пролить свет на две крупнейшие загадки Вселенной: природу тёмной энергии и тёмной материи. Считается, что они составляют соответственно около 70% и 25% Вселенной.

Профессор Энди Тейлор из Эдинбургского университета, возглавляющий британский научный наземный сегмент миссии, отметил: хотя существовали и другие, более масштабные обзоры неба, ни один из них не обладал такой детализацией и информационной насыщенностью, как «Euclid». Для сравнения, телескоп «Хаббл» (Hubble) создаёт изображения невероятного разрешения, однако охватывает значительно меньший участок неба.

«Технологический прорыв, который обеспечивает «Euclid», заключается в том, что мы сохраняем высокое разрешение, но теперь можем картографировать огромные участки неба — огромные объёмы Вселенной», — объяснил Тейлор.

Теперь, после первой крупной публикации данных миссии «Euclid», исследователи получили беспрецедентную возможность взглянуть на космос. «Это крупнейшее изображение Вселенной в высоком разрешении, которое у нас когда-либо было», — отметил Тейлор.

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Издание отмечает, что опубликованные данные охватывают около 14% общей площади неба, которую должен исследовать «Euclid». Они содержат информацию о более чем 900 миллионах галактик, а также о более чем 60 миллионах потенциальных квазаров — чрезвычайно ярких объектов в центрах далёких галактик, питающихся энергией сверхмассивных чёрных дыр.

Кроме того, в набор данных вошёл ряд кандидатов на явление, которое ранее считалось редким, — сильное гравитационное линзирование. Это эффект увеличения, возникающий, когда одна галактика (часто расположенная внутри скопления галактик) оказывается непосредственно перед другой, более удалённой галактикой. Как отмечает Тейлор, Эйнштейн предсказал, что гравитационное воздействие галактики, расположенной на переднем плане, будет искривлять пространство-время, изгибая свет от галактики на заднем плане и создавая видимые яркие дуги или кольца. Важно то, что этот эффект значительно усиливается благодаря наличию тёмной материи, которая увеличивает массу галактики, а значит — и её гравитационное воздействие.

По словам Тейлора, изучая явление сильного гравитационного линзирования, учёные могут опровергнуть различные теории о природе тёмной материи. Это объясняется тем, что на процесс линзирования влияет распределение этой загадочной субстанции в галактике, которое, в свою очередь, зависит от её свойств.

Стивен Сержант, профессор астрономии из Открытого университета, согласен с этим. «Благодаря сильному гравитационному линзированию можно узнать, как именно тёмная материя образует скопления. Это даёт важную информацию о её типе, поскольку различные виды материи могут группироваться совершенно по-разному», — отметил он.

«Так что если мы ищем, где произойдёт следующий прорыв в понимании свойств тёмной материи и того, чем она на самом деле является, — существует большая вероятность (хотя и не гарантия), что ответ может прийти именно благодаря исследованию сильного гравитационного линзирования».

Тейлор отметил: если раньше экспертам было известно лишь примерно о 1000 случаях сильного гравитационного линзирования, то данные миссии «Евклид» (Euclid) содержат около 15 000 вероятных случаев, а к завершению миссии, по оценкам, их будет выявлено около 170 000.

Тейлор добавил, что следующим летом ожидается публикация новой порции данных. Они будут содержать результаты исследований как распределения галактик, так и слабого гравитационного линзирования — едва заметных искажений изображений удалённых объектов, вызванных тёмной материей на переднем плане.

"Используя эти закономерности искажений, мы можем составить карту распределения всей тёмной материи во Вселенной", — пояснил Тейлор. Он добавил, что после этого учёные смогут определить её статистические характеристики и сравнить полученные результаты с различными теоретическими моделями. "В зависимости от типа тёмной материи и тёмной энергии мы ожидаем увидеть несколько отличающиеся картины на небе".

Поскольку телескоп "Евклид" генерирует всё больше данных, отмечает Тейлор, впереди ещё много интересного для исследования. "Это открывает возможность наблюдать всё небо — всю Вселенную — с высоким разрешением. А это означает, что мы увидим множество объектов, которых раньше никогда не видели, и обнаружим немало новых явлений для исследования, — отметил он. — Ни один человек уже не в состоянии просмотреть все данные, полученные телескопом Euclid. Их стало слишком много".