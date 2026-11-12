Європейське дослідження виявило 900 мільйонів галактик, а також таємниці "темного всесвіту" - ЗМІ

Photograph: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA

Місія зі створення найбільшої в історії 3D-карти Всесвіту в рамках свого першого масштабного оприлюднення даних представила понад 900 мільйонів галактик, а також близько 15 000 потенційних проявів явища, яке може допомогти розкрити таємниці "темного Всесвіту", передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Місія "Euclid" ("Евклід") Європейського космічного агентства, запущена в липні 2023 року, мала на меті створення наймасштабнішої космічної карти, що охоплює третину неба та понад 10 мільярдів років космічної історії.

Мета полягає в тому, щоб пролити світло на дві найбільші загадки Всесвіту: природу темної енергії та темної матерії. Вважається, що вони становлять відповідно близько 70% і 25% Всесвіту.

Професор Енді Тейлор з Единбурзького університету, який очолює британський науковий наземний сегмент місії, зазначив: хоча існували й інші, масштабніші огляди неба, жоден із них не мав такої деталізації та інформаційної насиченості, як "Euclid". Для порівняння, телескоп "Габбл" (Hubble) створює зображення неймовірної роздільної здатності, проте охоплює значно меншу ділянку неба.

"Технологічний прорив, який забезпечує "Euclid", полягає в тому, що ми зберігаємо високу роздільну здатність, але тепер можемо картографувати величезні ділянки неба — величезні обсяги Всесвіту", — пояснив Тейлор.

Тепер, після першого великого оприлюднення даних місії "Euclid", дослідники отримали безпрецедентну можливість поглянути на космос. "Це найбільше зображення Всесвіту з високою роздільною здатністю, яке ми коли-небудь мали", — зазначив Тейлор.

Віскі вперше відправлять у космос для витримки

Видання зауважує, що оприлюднені дані охоплюють близько 14% загальної площі неба, яку має дослідити "Euclid". Вони містять інформацію про понад 900 мільйонів галактик, а також про більш ніж 60 мільйонів потенційних квазарів — надзвичайно яскравих об'єктів у центрах далеких галактик, що живляться енергією надмасивних чорних дір.

Крім того, до набору даних увійшла низка кандидатів на явище, яке раніше вважалося рідкісним — сильне гравітаційне лінзування. Це ефект збільшення, що виникає, коли одна галактика (часто розташована всередині скупчення галактик) опиняється безпосередньо перед іншою, більш віддаленою галактикою. Як зазначає Тейлор, Ейнштейн передбачив, що гравітаційний вплив галактики, розташованої на передньому плані, викривлятиме простір-час, вигинаючи світло від галактики на задньому плані й створюючи видимі яскраві дуги або кільця. Важливо те, що цей ефект значно посилюється завдяки наявності темної матерії, яка збільшує масу галактики, а отже — і її гравітаційний вплив.

За словами Тейлора, вивчаючи явище сильного гравітаційного лінзування, вчені можуть спростувати різні теорії щодо природи темної матерії. Це пояснюється тим, що на процес лінзування впливає розподіл цієї загадкової субстанції в галактиці, який, своєю чергою, залежить від її властивостей.

Стівен Сержант, професор астрономії з Відкритого університету, погоджується з цим. "Завдяки сильному гравітаційному лінзуванню можна дізнатися, як саме темна матерія утворює скупчення. Це дає важливу інформацію про її тип, оскільки різні види матерії можуть групуватися зовсім по-різному", — зазначив він.

"Тож якщо ми шукаємо, де відбудеться наступний прорив у розумінні властивостей темної матерії та того, чим вона насправді є, — існує велика ймовірність (хоча й не гарантія), що відповідь може прийти саме завдяки дослідженню сильного гравітаційного лінзування".

Тейлор зауважив: якщо раніше експертам було відомо лише про близько 1000 випадків сильного гравітаційного лінзування, то дані місії "Евклід" (Euclid) містять близько 15 000 ймовірних випадків, а до завершення місії, за оцінками, їх буде виявлено близько 170 000.

Тейлор додав, що наступного літа очікується оприлюднення нової порції даних. Вони міститимуть результати досліджень як розподілу галактик, так і слабкого гравітаційного лінзування — ледь помітних викривлень зображень віддалених об'єктів, спричинених темною матерією на передньому плані.

"Використовуючи ці закономірності викривлень, ми можемо скласти карту розподілу всієї темної матерії у Всесвіті", — пояснив Тейлор. Він додав, що після цього вчені зможуть визначити її статистичні характеристики й порівняти отримані результати з різними теоретичними моделями. "Залежно від типу темної матерії та темної енергії, ми очікуємо побачити дещо відмінні картини на небі".

Оскільки телескоп "Евклід" генерує дедалі більше даних, зазначає Тейлор, попереду ще багато цікавого для дослідження. "Це відкриває можливість спостерігати все небо — увесь Всесвіт — із високою роздільною здатністю. А це означає, що ми побачимо безліч об’єктів, яких раніше ніколи не бачили, і виявимо чимало нових явищ для дослідження, — зазначив він. — Жодна людина вже не в змозі переглянути всі дані, отримані телескопом Euclid. Їх стало занадто багато".