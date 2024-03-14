14 марта: Международный день рек, Всемирный день почки

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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albert-einshteinАльберт Эйнштейн
Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  106354 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  107327 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  113942 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  115227 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  107014 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  121819 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120661 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118790 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  30432 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124704 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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На Сумщине рф ударила беспилотниками и ракетами

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США уничтожили 4 беспилотника и 1 ракету в Йемене для отражения атак хуситов

США уничтожили 4 беспилотника и 1 ракету в Йемене для отражения атак хуситов

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Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в Киевской области

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Терехов сообщил о взрыве в Харькове

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В рф вертолет Ми-8 с вахтовиками упал во время полета к месторождению золота

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Украина и Молдова обсудили европейскую интеграцию, сотрудничество и поддержку Украины

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вражеские БпЛА "Шахед" зафиксированы в Сумской область

вражеские БпЛА "Шахед" зафиксированы в Сумской область

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12 марта 2024, 09:24  •  174704 просмотра
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Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  200519 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

11 марта 2024, 08:40  •  230631 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  312769 просмотра

14 марта: Международный день рек, Всемирный день почки

Сегодня, 14 марта, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня рек или борьбы против плотин. Событие было основано с целью повышения осведомленности общества о негативном влиянии плотин на экосистемы рек и привлечения человечества к борьбе с плотинами.

УНН Lite •   •  9321 просмотра
14 марта: Международный день рек, Всемирный день почки

На Сумщине рф ударила беспилотниками и ракетами

рф атаковала гражданскую инфраструктуру в Сумской области с помощью беспилотников и ракет.

Война •   •  11553 просмотра
На Сумщине рф ударила беспилотниками и ракетами

США уничтожили 4 беспилотника и 1 ракету в Йемене для отражения атак хуситов

Вооруженные силы США уничтожили 4 беспилотника и 1 ракету в Йемене, контролируемом поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами.

Война •   •  12253 просмотра
США уничтожили 4 беспилотника и 1 ракету в Йемене для отражения атак хуситов

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в Киевской области

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в Киевской области.

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Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в Киевской области

Терехов сообщил о взрыве в Харькове

В Харькове произошел взрыв, о чем сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

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Терехов сообщил о взрыве в Харькове

В рф вертолет Ми-8 с вахтовиками упал во время полета к месторождению золота

Вертолет Ми-8, перевозивший вахтовых рабочих, разбился в Магаданской области России после неисправности двигателя, в результате чего один человек погиб и двое получили серьезные ранения, на борту находились 17 рабочих и трое членов экипажа.

Новости Мира •   •  12851 просмотра
В рф вертолет Ми-8 с вахтовиками упал во время полета к месторождению золота

Вражеский БпЛА упал в центре Харькова: без пострадавших

Запущенный рф беспилотник "Shahed" упал возле частных домов в центре Харькова, но обошлось без жертв.

Война •   •  14325 просмотра
Вражеский БпЛА упал в центре Харькова: без пострадавших

Украина и Молдова обсудили европейскую интеграцию, сотрудничество и поддержку Украины

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины встретился с Вице-премьер-министром и Министром иностранных дел Молдовы, чтобы обсудить вопросы европейской интеграции, двусторонних отношений, а также ожидания Украины относительно участия Президента Молдовы в Глобальном саммите мира.

политика •   •  15710 просмотра
Украина и Молдова обсудили европейскую интеграцию, сотрудничество и поддержку Украины

вражеские БпЛА "Шахед" зафиксированы в Сумской область

Военно-воздушные силы Украины сообщили о группе беспилотников "Шахед" иранского производства в Сумской области.

Война •   •  14545 просмотра
вражеские БпЛА "Шахед" зафиксированы в Сумской область

Южная Корея расследует происхождение импортируемой нефти, сосредоточившись на поставках из рф

Южная Корея расследует происхождение импортируемой нефти, в частности российских поставок, из-за беспокойства относительно возможной перемаркировки.

Экономика •   •  18288 просмотра
Южная Корея расследует происхождение импортируемой нефти, сосредоточившись на поставках из рф