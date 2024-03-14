14 марта: Международный день рек, Всемирный день почки

Сегодня, 14 марта, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня рек или борьбы против плотин, пишет УНН.

Событие было основано с целью повышения осведомленности общества о негативном влиянии плотин на экосистемы рек и привлечения человечества к борьбе с плотинами.

Из 177 крупнейших рек мира (1 тыс. км длиной и более) только треть не имеют дамб и других сооружений на своем главном русле. 21 крупная река свободна в своем течении от истока до устья.

Незарегулированными остаются еще 43 крупных притока крупных рек, таких как Конго, Амазонка и Лена. Строительство дамб на реках - опасная тенденция, которая угрожает природе всей планеты.

Также сегодня, во второй четверг марта, можно присоединиться к Всемирному дню почки.

Ежедневно средняя человеческая почка фильтрует от 112 до 144 литров крови и производит от 0,94 до 1,7 литров мочи в день. Почки действуют как фильтр, удаляя отходы и лишнюю жидкость из организма. Почки также вырабатывают гормоны, которые регулируют различные функции организма.

К факторам риска заболевания почек относятся: диабет, высокое кровяное давление и возраст 60 лет и старше. В норме почки имеют размер кулака или 10-12 сантиметров.

Еще сегодня можно приобщиться к нескольким праздникам связанных с наукой, в частности, с математикой.

По случаю дня рождения выдающегося ученого Альберта Эйнштейна, который появился на свет 14 марта 1879 года, сегодня отмечаются День вопросов и День гения.

Кроме этого, сегодня отмечается Международный день числа "Пи". Событие придумал физик Ларри Шоу в 1987 году, поняв, что по американской системе дата 14 марта записывается как 3.14, таким образом совпадая с началом математической константы.

"Пи" - это отношение длины окружности к диаметру. Оно было известно еще в древнем мире - Архимед подсчитал его точно, а в 1706 году возник сам символ числа - "Пи".

Впоследствии в День числа "Пи" было решено отмечать еще и День математики.

С 2013 года во второй четверг марта отмечается Международный день школьного питания.

По данным Всемирной продовольственной программы, ежедневно 370 миллионов детей во всем мире получают питание в школах, которое предоставляет их правительство.

Ежегодно Всемирная продовольственная программа обеспечивает школьным питанием или пайками на дом около 17 миллионов детей в более чем 60 тысячах школ мира.

По церковному календарю сегодня День памяти святого Бенедикта, который жил в IV-V веках.

Бенедикт родился в богатой семье, получил хорошее образование. Когда Бенедикту исполнилось 20 лет, он решил посвятить свою жизнь служению Господу, и поселился в одиночестве в горах, где практически все время проводил в молитвах.

Постепенно у Бенедикта появилось много учеников и последователей. Он основал монастырь и всем известный Орден бенедиктинцев.

Именины 14 марта празднуют Бенедикт, Ростислав, Михаил.