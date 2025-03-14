14 марта: День украинского добровольца, Международный день вопросов, Международный день математики
Киев • УНН
Сегодня в Украине отмечают День добровольца, Международный день математики и день числа "Пи". Также сегодня день рождения Альберта Эйнштейна и время задавать вопросы.
Сегодня, 14 марта, в Украине отмечается День украинского добровольца, событие, которое было основано постановлением Верховной Рады в 2017 году. Ученые могут отметить сразу несколько праздников, в частности, Международный день задавания вопросов по случаю дня рождения выдающегося ученого Альберта Эйнштейна, а также Международный день математики и Международный день числа "Пи", пишет УНН.
Во время Первой мировой войны в Австро-Венгерской империи были сформированы добровольческие отряды Украинских сечевых стрельцов, которые впоследствии стали основой для формирования регулярных армий Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.
Члены УСС также стояли у истоков добровольческих военных формирований ОУН-УПА времен освободительной борьбы 40-50-х годов ХХ века.
История современного добровольческого движения в Украине началась именно 15 марта 2014 года, когда 500 представителей Самообороны Майдана отправились на полигон в Нижних Петровцах Киевской области для формирования первого добровольческого батальона, который впоследствии трансформировался в батальон оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого.
На то время россия уже осуществила оккупацию Крыма, начинались пророссийские сепаратистские движения в Донецкой и Луганской областях.
Украинские добровольцы в тот момент сыграли важную роль в сдерживании российской агрессии. В 2014-2015 к участию в АТО было привлечено около 40 добровольческих батальонов. Большинство из них впоследствии стали регулярными подразделениями силовых структур.
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По случаю дня рождения выдающегося ученого Альберта Эйнштейна, который появился на свет 14 марта 1879 года, сегодня отмечаются Международный день задавания вопросов - это день, когда у нас есть возможность задуматься над важными вопросами.
Также сегодня отмечается Международный день математики, а также праздник, который тесно связан с ней - Международный день числа "Пи". Ученые по всему миру отмечают эту дату как возможность обсудить достижения в математической науке и ее роль в развитии технологий, медицинских исследований и даже в создании новых художественных форм.
Однако сначала отмечался именно Международный день числа "Пи". Событие придумал физик Ларри Шоу в 1987 году, поняв, что по американской системе дата 14 марта записывается как 3.14, таким образом совпадая с началом математической константы.
"Пи" – это отношение длины окружности к диаметру. Оно было известно еще в древнем мире – Архимед подсчитал его точно, а в 1706 году возник сам символ числа – "Пи".
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14 марта проводится Холи, также известный как Пхагвах и Фестиваль красок - ежегодный индуистский фестиваль весны. Эти мартовские мероприятия во второй декаде месяца носят традиционный ежегодный характер.
Холи - это один из самых ярких и веселых праздников, который отмечают индуисты ежегодно в марте. Его история и символика уходят глубоко в индуистскую традицию. Холи в основном известен благодаря ярким цветным порошкам, которыми люди осыпают друг друга.
Для многих Холи - это шанс почувствовать себя частью большой общины, создать новые знакомства, а также насладиться атмосферой беззаботной радости. В Индии и во всем мире этот день стал символом не только религиозной традиции, но и глобального праздника, который объединяет людей.
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В церковном календаре 14 марта – день памяти святого преподобного Венедикта.
Он был одним из самых известных христианских святых Западной Церкви. Его считают основателем западного монашества, а также автором известного Устава святого Венедикта, ставшего основой для монашеских общин в Европе.