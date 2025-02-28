В Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне открылась выставка, посвященная героям из почти 60 стран, которые откликнулись на призыв защитить свободу Украины от агрессии pоссии. Об этом сообщает Верховная Рада Украины, передает УНН.

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Экспозиция знакомит с личными историями и артефактами иностранных добровольцев, которые, услышав призыв президента Владимира Зеленского, стали бок о бок с украинскими защитниками.

Выставка демонстрирует, что эта война - не только борьба за территории, а за будущее всего мира. Ее результат определит, какой будет жизнь следующих поколений. Особенно поражает, что в этом конфликте участвуют люди из разных уголков мира, которые, несмотря на национальные и культурные различия, объединяются во имя общей цели - свободы.

Эта инициатива напоминает нам о том, что независимо от пола, возраста или происхождения, люди со всего мира готовы жертвовать жизнью ради высоких идеалов свободы. Важно, чтобы их самопожертвование не было напрасным, а привело к победе, которая обеспечит лучшее будущее для всех.

Организаторы выставки - The R. T. Weatherman Foundation и Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

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