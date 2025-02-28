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У Києві відкрили виставку про іноземних добровольців з 60 країн світу

У Києві відкрили виставку про іноземних добровольців з 60 країн світу

Київ • УНН

 • 100251 перегляди

У Національному музеї історії України у Другій світовій війні представили експозицію про іноземних захисників України. Виставка демонструє особисті історії та артефакти добровольців, які відгукнулися на заклик Зеленського.

У Києві в Національному музеї історії України у Другій світовій війні відкрилася виставка, присвячена героям з майже 60 країн, які відгукнулися на заклик захистити свободу України від агресії росії. Про це повідомляє Верховна Рада України, передає УНН.

Деталі

Експозиція знайомить з особистими історіями та артефактами іноземних добровольців, які, почувши заклик президента Володимира Зеленського, стали пліч-о-пліч із українськими захисниками.

Виставка демонструє, що ця війна – не лише боротьба за території, а за майбутнє всього світу. Її результат визначить, яким буде життя наступних поколінь. Особливо вражає, що у цьому конфлікті беруть участь люди з різних куточків світу, що, незважаючи на національні та культурні відмінності, об'єднуються в ім'я спільної мети – свободи.

Ця ініціатива нагадує нам про те, що незалежно від статі, віку чи походження, люди з усього світу готові жертвувати життям заради високих ідеалів свободи. Важливо, щоб їх самопожертва не була марною, а призвела до перемоги, яка забезпечить краще майбутнє для всіх.

Організатори виставки – The R. T. Weatherman Foundation та Національний музей історії України у Другій світовій війні.

У постійному представництві України при ООН у Нью-Йорку відкрили виставку "Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей" 05.06.24, 18:34 • 24452 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійнаПодії
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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