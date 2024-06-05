У постійному представництві України при ООН у Нью-Йорку відкрили виставку "Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей"
Київ • УНН
Постійне представництво України при ООН відкрило в Нью-Йорку виставку під назвою "Щоденники війни: нечутні голоси українських дітей", на якій представлені особисті історії дітей, які стали свідками війни в Україні.
Постійне представництво України при ООН відкрило виставку "Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей" у Нью-Йорку, яка розповідає історії дітей, що стали свідками війни в Україні. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.
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Постійне представництво України при ООН відкрило виставку "Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей" у Нью-Йорку. Документальна виставка розповідає особисті історії дітей, що стали свідками війни в Україні
В дипмісії наголосили, що основною метою проєкту є привернення уваги до емоційного стану української молоді та створити платформу для їхніх історій.
Через 14 історій дітей з різних регіонів України присутні можуть відчути жахи війни. Виставка триває до 6 червня
Також у Представництві України експонується виставка "Невидані дипломи", яка вшановує пам’ять 40 українських студентів, загиблих під час вторгнення рф, та є нагадуванням про жорстокість війни та важливість підтримки України у відсічі агресору.
Нагадаємо
У Республіці Корея відкрилася виставка малюнків українських дітей, яку підтримали перші леді України та Кореї. Виставка включає понад 250 робіт із чотирьох українських мистецьких проєктів.