В постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке открыли выставку "Дневники войны: не услышанные голоса украинских детей"

Постоянное представительство Украины при ООН открыло выставку "Дневники войны: неуслышанные голоса украинских детей" в Нью-Йорке, которая рассказывает истории детей, ставших свидетелями войны в Украине. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

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Постоянное представительство Украины при ООН открыло выставку "Дневники войны: непочтительные голоса украинских детей" в Нью-Йорке. Документальная выставка рассказывает личные истории детей, ставших свидетелями войны в Украине - сообщают в МИД.

В дипмиссии подчеркнули, что основной целью проекта является привлечение внимания к эмоциональному состоянию украинской молодежи и создать платформу для их историй.

Через 14 историй детей из разных регионов Украины присутствующие могут почувствовать ужасы войны. Выставка продлится до 6 июня – отметили в дипмиссии.

Также в представительстве Украины экспонируется выставка "неизданные дипломы", которая чтит память 40 украинских студентов, погибших во время вторжения рф, и является напоминанием о жестокости войны и важности поддержки Украины в отпоре агрессору.

Напомним

В Республике Корея открылась Выставка рисунков украинских детей, которую поддержали первые леди Украины и Кореи. Выставка включает более 250 работ из четырех украинских художественных проектов.