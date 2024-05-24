У Республіці Корея відбулась офіційна презентація виставки малюнків українських дітей

ukenru
10:47 • 14611 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 28815 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 35069 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 55822 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 71051 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 112555 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 136309 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139160 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 241785 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171201 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
5.2 м/с
35 %
750 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 23848 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 49715 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 30016 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 33177 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 18175 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 241829 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 362350 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 377530 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 292866 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 365814 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60673 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 77260 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88587 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170962 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173543 перегляди
Актуальне
У Республіці Корея відбулась офіційна презентація виставки малюнків українських дітей

У Республіці Корея відбулась офіційна презентація виставки малюнків українських дітей

Київ • УНН

 • 25071 перегляди

За підтримки перших леді України та Республіки Кореї відкрилася виставка з понад 250 малюнків українських дітей, на якій представлені роботи чотирьох українських мистецьких проектів у Республіця Корея

У Республіці Корея відкрилася виставка малюнків українських дітей, яку підтримали перші леді України та Кореї. Виставка включає понад 250 робіт із чотирьох українських мистецьких проєктів. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.

Деталі

У Республіці Корея пройшла офіційна презентація виставки малюнків українських дітей, в якій взяли участь Перша Леді України Олена Зеленська та Перша Леді Республіки Корея Кім Кон-Хі.

Ідея проєкту зародилася під час візиту Президента Юн Сок Йоля та Першої Леді Республіки Корея до Києва у липні минулого року.

На виставці представлено понад 250 робіт із чотирьох дитячих мистецьких проєктів України: "Art Armor Kids", "Mom, I see war", "For God I create the best", "Future for Ukraine".

Реалізація виставки стала можливою завдяки підтримці перших леді двох країн, Міністерства культури, спорту і туризму Республіки Корея, Фонду Чонгваде та Міністерства культури та інформаційної політики України

Українське питання, ШІ та Північна Корея: що ще увійшло в угоду між рф та Китаєм16.05.24, 17:34 • 104872 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

КультураНовини СвітуПодії
pivdenna-koreiaПівденна Корея
ukrainaУкраїна
olena-zelenskaОлена Зеленська
kyivКиїв
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37