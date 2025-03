У Республіці Корея відбулась офіційна презентація виставки малюнків українських дітей

У Республіці Корея відкрилася виставка малюнків українських дітей, яку підтримали перші леді України та Кореї. Виставка включає понад 250 робіт із чотирьох українських мистецьких проєктів. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.

Деталі

У Республіці Корея пройшла офіційна презентація виставки малюнків українських дітей, в якій взяли участь Перша Леді України Олена Зеленська та Перша Леді Республіки Корея Кім Кон-Хі.

Ідея проєкту зародилася під час візиту Президента Юн Сок Йоля та Першої Леді Республіки Корея до Києва у липні минулого року.

На виставці представлено понад 250 робіт із чотирьох дитячих мистецьких проєктів України: "Art Armor Kids", "Mom, I see war", "For God I create the best", "Future for Ukraine".

Реалізація виставки стала можливою завдяки підтримці перших леді двох країн, Міністерства культури, спорту і туризму Республіки Корея, Фонду Чонгваде та Міністерства культури та інформаційної політики України

