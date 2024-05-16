Українське питання, ШІ та Північна Корея: що ще увійшло в угоду між рф та Китаєм
Київ • УНН
росія і Китай оголосили про укладення угоди про стратегічне партнерство, яка зміцнює зв'язки в енергетиці, торгівлі, безпеці, геополітиці, протидіє нібито спробам США порушити стратегічний баланс, та підтримує один одного в питаннях України і Північної Кореї.
У четвер китайський лідер Сі Цзіньпін та президент росії володимир путін оголосили про укладення угоди про стратегічне партнерство "нової ери" в заяві, яка складається з 7 000 слів. В документі йдеться про зміцнення зв'язків у галузі енергетики, торгівлі, безпеки та геополітики, пише УНН із посиланням на CNN та Sky News.
Ключові положення угоди між угоди КНР та росію:
Українська війна: "російська сторона позитивно оцінює об'єктивну і неупереджену позицію Китаю щодо українського питання". росія заявила, що вітає готовність Китаю "відігравати конструктивну роль" у політико-дипломатичному врегулюванні війни.
"Необхідно усунути її корінні причини і дотримуватися принципу неподільності безпеки", - йдеться в заяві.
Китай своєю чергою "підтримує зусилля російської сторони щодо забезпечення безпеки і стабільності, національного розвитку і процвітання, суверенітету і територіальної цілісності та виступає проти зовнішнього втручання у внутрішні справи росії".
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Сполучені Штати: росія і Китай серйозно стурбовані "спробами США порушити стратегічний баланс", включно з розробкою високоточної неядерної зброї для можливих ударів, а також планами з розміщення ракет наземного базування в Азіатсько-Тихоокеанському і Європейському регіонах.
"В умовах міжнародної турбулентності російсько-китайські відносини витримують випробування стрімкими змінами у світі, демонструючи міцність і стабільність, і переживають найкращий період у своїй історії", - йдеться в заяві.
Північна Корея: "Сторони виступають проти акцій залякування у військовій сфері, що проводяться США та їхніми союзниками, які провокують подальшу конфронтацію з КНДР".
Технології: країни домовились розвивати співробітництво в галузі інформаційних і комунікаційних технологіях, включно зі штучним інтелектом, програмного забезпечення, безпеку мереж і даних.
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Ядерна енергетика: росія на КНР поглиблюватимуть партнерство в галузі мирної ядерної енергетики, включно з термоядерним синтезом, реакторами на швидких нейтронах і замкнутий ядерний паливний цикл.
Промисловість: КНР та росія домовились розвивати цивільне авіабудування, суднобудування, автомобілебудування, верстатобудування, електронну промисловість, металургію, видобуток залізної руди, хімічну промисловість і лісове господарство.
Сільське господарство: пуітн та Сі підтримали розширення взаємного доступ до сільськогосподарської продукції.