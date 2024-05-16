Украинский вопрос, ИИ и Северная Корея: что еще вошло в соглашение между рф и Китаем

В четверг китайский лидер Си Цзиньпин и президент россии владимир путин объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве "новой эры" в заявлении, которое состоит из 7 000 слов. В документе говорится об укреплении связей в области энергетики, торговли, безопасности и геополитики, пишет УНН со ссылкой на CNN и Sky News.

Ключевые положения соглашения между КНР и россией:

Украинская война: "российская сторона положительно оценивает объективную и беспристрастную позицию Китая по украинскому вопросу". россия заявила, что приветствует готовность Китая "играть конструктивную роль" в политико-дипломатическом урегулировании войны.

"Необходимо устранить ее коренные причины и придерживаться принципа неделимости безопасности", - говорится в заявлении.

Китай в свою очередь "поддерживает усилия российской стороны по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности и выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела россии".

россия и Китай заявили об обеспокоенности рисками из-за обострения между ядерными державами, согласились расширить военные учения - СМИ

Соединенные Штаты: россия и Китай серьезно обеспокоены "попытками США нарушить стратегический баланс", включая разработку высокоточного неядерного оружия для возможных ударов, а также планами по размещению ракет наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах.

"В условиях международной турбулентности российско-китайские отношения выдерживают испытания стремительными изменениями в мире, демонстрируя прочность и стабильность, и переживают лучший период в своей истории", - говорится в заявлении.

Северная Корея: "Стороны выступают против акций запугивания в военной сфере, проводимых США и их союзниками, которые провоцируют дальнейшую конфронтацию с КНДР".

Технологии: страны договорились развивать сотрудничество в области информационных и коммуникационных технологиях, включая искусственный интеллект, программное обеспечение, безопасность сетей и данных.

Лидер Китая считает, что политическое урегулирование в Украине является "правильным направлением"

Ядерная энергетика: россия и КНР будут углублять партнерство в области мирной ядерной энергетики, включая термоядерный синтез, реакторы на быстрых нейтронах и замкнутый ядерный топливный цикл.

Промышленность: КНР и россия договорились развивать гражданское авиастроение, судостроение, автомобилестроение, станкостроение, электронную промышленность, металлургию, добычу железной руды, химическую промышленность и лесное хозяйство.

Сельское хозяйство: Путин и Си поддержали расширение взаимного доступа к сельскохозяйственной продукции.