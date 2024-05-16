россия и Китай заявили об обеспокоенности рисками из-за обострения между ядерными державами, согласились расширить военные учения - СМИ

россия и Китай обнародовали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность ростом рисков вследствие обострения отношений между ядерными державами, сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

В ядерной войне не может быть победителей, как указано, цитируют заявление российские государственные СМИ.

Обе страны выразили обеспокоенность участием Австралии в планах США по расширенному ядерному сдерживанию.

"россия и Китай выступают против затяжного конфликта в Украине и, возможно, он может перейти в неконтролируемую фазу, предупреждается в заявлении", - указывает Sky News.

москва и Пекин будут и в дальнейшем углублять доверие и сотрудничество в военной сфере, говорится в заявлении, где добавляется, что они расширят масштабы совместных военных учений.

"Китай заявил, что поддерживает усилия российской стороны по обеспечению суверенитета и территориальной целостности", - отмечает Sky News.

Обе страны выступили против попыток отдельных стран использовать космос для военного противостояния, говорится в заявлении.

россия и Китай осуждают инициативы по аресту активов и имущества иностранных государств, сообщают российские госСМИ.

путин и глава Китая затронули тему Украины