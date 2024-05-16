Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
россия и Китай заявили об обеспокоенности рисками из-за обострения между ядерными державами, согласились расширить военные учения - СМИ
Пророссийский суд в оккупированном Крыму оштрафовал адвоката за пост о незаконной мобилизации студентов, которые обладают отсрочкой от армии
Президент Литвы вместе с супругой одели вышиванки и поздравили украинцев с праздником
Президент Чили выразил готовность присоединиться к Саммиту мира - Свириденко
В Гарварде назвали вероятного преемника путина: о ком идет речь
В Николаеве меняют структуру коммунальных служб из-за мобилизации - мэр
В северной части Волчанска российские военные берут гражданских в плен, известно о первых расстрелах - МВД
В ССО ВСУ показали, как проводили зачистку на Харьковщине
Где выбирают Tesla, а где другие электромобили: назвали бестселлеры по регионам
путин и глава Китая затронули тему Украины
Популярные
США готовят новый пакет помощи Украине - Белый дом
США и Япония планируют создать перехватчик гиперзвуковых ракет
Всемирный день вышиванки, Международный день света. Что еще можно отметить 16 мая
Киев запустил портал для защитников и защитниц: какие услуги доступны
В Японии открыли ресторан украинской кухни "Жито"
Публикации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
россия и Китай заявили об обеспокоенности рисками из-за обострения между ядерными державами, согласились расширить военные учения - СМИ
Россия и Китай опубликовали совместное заявление, в котором, по данным СМИ, выразили обеспокоенность растущими рисками из-за ухудшения отношений между ядерными державами, а также пообещали углублять военное сотрудничество и расширять совместные учения.
Пророссийский суд в оккупированном Крыму оштрафовал адвоката за пост о незаконной мобилизации студентов, которые обладают отсрочкой от армии
Адвоката Эмиля Курбединова во временно оккупированном Крыму оштрафовали за публикацию о незаконном призыве студентов с отсрочкой от призыва на военную службу.
Президент Литвы вместе с супругой одели вышиванки и поздравили украинцев с праздником
В День вышиванки президент Литвы Гитанас Науседа с женой одели традиционные украинские вышиванки, пожелав Украине победы и удачи через силу вышивки.
Президент Чили выразил готовность присоединиться к Саммиту мира - Свириденко
Во время рабочего визита в Латинскую Америку украинская делегация пригласила чилийских лидеров присоединиться к инициированному Президентом Украины первому глобальному Саммиту мира.
В Гарварде назвали вероятного преемника путина: о ком идет речь
Центр российских и евразийских исследований им. Дэвиса при Гарвардском университет предполагает, что если владимир путин решит выбрать себе преемника, то его помощник алексей дюмин, скорее всего, будет лучшим кандидатом.
В Николаеве меняют структуру коммунальных служб из-за мобилизации - мэр
В связи с мобилизацией Николаев меняет структуру коммунальных предприятий, трудоустраивая женщин и непригодных к военной службе для обеспечения полной операционной способности.
В северной части Волчанска российские военные берут гражданских в плен, известно о первых расстрелах - МВД
В северной части Волчанска российские военные берут гражданских в плен, известно о первых расстрелах, указывают в МВД.
В ССО ВСУ показали, как проводили зачистку на Харьковщине
Во время зачистки одного из населенных пунктов в Харьковской области украинские силовики уничтожили четырех российских солдат и взяли в плен еще двух, которые заняли гражданское здание.
Где выбирают Tesla, а где другие электромобили: назвали бестселлеры по регионам
В апреле в Украине было зарегистрировано более 4200 электромобилей, лидером стала Львовская область - 595 единиц, далее следуют Киев, Днепропетровская область, Киевская область и Винницкая область. Самым популярным новым электромобилем стал Volkswagen ID.4, а самыми популярными подержанными импортными моделями - Nissan Leaf, Tesla Model Y и Tesla Model 3.
путин и глава Китая затронули тему Украины
Глава кремля владимир путин и глава Китая Си Цзиньпин на брифинге затронули тему Украины.