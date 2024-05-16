путин и глава Китая затронули тему Украины

Глава кремля владимир путин и глава Китая Си Цзиньпин на брифинге затронули тему Украины, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

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российский президент, как сообщается, подтвердил, что они говорили о войне, и указал, что "благодарен Китаю за его усилия по разрешению украинского кризиса".

По его словам, хотя оба проводят внешнюю политику независимо, подходы к региональным проблемам у них похожи.

Со своей стороны, Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит отстаивать позицию невступления в альянсы, неконфронтации и отсутствия нацеливания на третью сторону в своей внешней политике.

Китай надеется, что Европа вскоре вернется к миру, и будет играть конструктивную роль, сказал он.

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