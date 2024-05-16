Си Цзиньпин и путин подписали заявление об углублении отношений

В четверг, 16 мая, президент рф владимир путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

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Российский диктатор во время заявления для СМИ отметил, что в этом документе "поставлены новые масштабные задачи и долгосрочные перспективы развития всего комплекса российско-китайских связей", достижению которых будет способствовать и подписание пакета межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, подготовленных к его визиту в КНР.

В свою очередь в МИД КНР указали, обе стороны должны взять 75-ю годовщину установления дипломатических отношений как "новую отправную точку, продолжать синергию стратегий развития и продолжать обогащать двустороннее сотрудничество, чтобы принести большую пользу двум странам".

Документ был подписан по итогам российско-китайских переговоров. Как ранее пояснил помощник путина юрий ушаков, это развернутый документ, состоящий из более чем 30 страниц.

В нем очерчены дальнейшие пути развития комплекса двусторонних связей, "подтверждена ведущая роль россии и Китая в формировании справедливого и демократического порядка.

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