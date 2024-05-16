путин в Пекине проводит переговоры с Си Цзиньпином

Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом россии владимиром путиным. Сейчас проходят встречи в расширенном составе с участием делегаций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД Китая и росСМИ.

Детали

По данным росСМИ, утром в четверг состоялась церемония встречи на площади Дома народного собрания в Пекине. В этом здании проводятся съезды китайской компартии и крупные мероприятия.

Затем путин и Си Цзиньпин прошли в Дом народного собрания.

В заявлении пресс-секретаря МИД Китая говорится, что Пекин готов работать с Россией, чтобы оставаться "добрым соседом, добрым другом и добрым партнером, которые доверяют друг другу, продолжать укреплять крепкую дружбу между двумя народами".

Также отмечается, за три четверти века китайско-российские отношения стали крепче. И они стали "прекрасным примером для крупных стран и соседних государств".

путин в свою очередь выступил с утверждением о том, что сотрудничество москвы и пекина в мировых делах - один из главных стабилизирующих факторов на международной арене. Ожидается, что китайский лидер может обсудить с путиным варианты мирного диалога по Украине.

Справочно

Это первый визит путина за границу после его так называемой "инаугурации". Диктатор отправился с визитом через 10 дней после официального вступления в должность так же, как и председатель КНР посещал россию ровно через 10 дней после своего переизбрания в 2023 году.

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