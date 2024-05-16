путін у Пекіні проводить переговори із Сі Цзіньпіном
Київ • УНН
путін і Сі Цзіньпін проводять переговори в Пекіні. В заяві МЗС Китаю йдеться, що Пекін готовий працювати з росією, щоб залишатися “добрим сусідом, добрим другом і добрим партнером".
Голова КНР Сі Цзіньпін провів переговори з президентом росії володимиром путіним. Наразі відбуваються зустрічі в розширеному складі за участю делегацій. Про це УНН повідомляє із посиланням на МЗС Китаю та росЗМІ.
Деталі
За даними росЗМІ, вранці в четвер відбулася церемонія зустрічі на площі Будинку народних зборів у Пекіні. У цій будівлі проводяться з'їзди китайської компартії і великі заходи.
Потім путін і Сі Цзіньпін пройшли до Будинку народних зборів.
В заяві речниці МЗС Китаю йдеться, що Пекін готовий працювати з росією, щоб залишатися "добрим сусідом, добрим другом і добрим партнером, які довіряють один одному, продовжувати зміцнювати міцну дружбу між двома народами".
Також зазначається, за три чверті століття китайсько-російські відносини стали міцнішими. І вони стали "чудовим прикладом для великих країн і сусідніх держав".
путін зі свого боку виступив із твердженням про те, що співпраця москви і пекіна у світових справах - один із головних стабілізуючих чинників на міжнародній арені. Очікується, що китайський лідер може обговорити з путіним варіанти мирного діалогу щодо України.
Довідково
Це перший візит путіна за кордон після його так званої "інавгурації". Диктатор вирушив із візитом за 10 днів після офіційного вступу на посаду так само, як і голова КНР відвідував росію рівно за 10 днів після свого переобрання 2023 року.
Китай надає технології для відновлення російського ВПК, що може вплинути на агресію проти України - Блінкен15.05.24, 15:50 • 17387 переглядiв