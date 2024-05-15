Китай надає технології для відновлення російського ВПК, що може вплинути на агресію проти України - Блінкен

Китай, хоч і не напряму, надає підтримку росії у відновленні російського ВПК. Більшість компонентів, а саме військова електроніка, які отримує росія отримує, йде з Китаю. Про це заявив Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, передає УНН.

Щодо Китаю. У нас є побоювання. Йдеться не про те, що Китай надає росії зброю, щоб використовувати проти України. Північна Корея це робить, Іран це робить, Китай цього не робить напряму. Але, що нас непокоїть, що та підтримка, яку Китай надає росії у віднові, у відновленні свого ВПК і це може вплинути на агресію росії проти України. Коли я був у Китаї, я казав, що більшість компонентів, які отримує росія отримує, йде з Китаю. Це електроніка військова і це допомогає зміцнювати ВПК росії. За рік росія змогла побудувати більше ракет, танків, БТРів для своєї агресії в Україні. Тож я своїм партнерам у Китаї сказав, що ми стежимо за цим і будемо вживати заходів, у тому числі санкційних, проти компаній, які залучаються