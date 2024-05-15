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Китай надає технології для відновлення російського ВПК, що може вплинути на агресію проти України - Блінкен

Китай надає технології для відновлення російського ВПК, що може вплинути на агресію проти України - Блінкен

Київ • УНН

 • 17387 перегляди

Китай опосередковано підтримує Росію у відновленні її військово-промислового комплексу, надаючи більшу частину компонентів військової електроніки, що допомагає Росії виробляти більше ракет, танків і бронетехніки для її агресії проти України, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Китай, хоч і не напряму, надає підтримку росії у відновленні російського ВПК. Більшість компонентів, а саме військова електроніка, які отримує росія отримує, йде з Китаю. Про це заявив Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, передає УНН.

Щодо Китаю. У нас є побоювання. Йдеться не про те, що Китай надає росії зброю, щоб використовувати проти України. Північна Корея це робить, Іран це робить, Китай цього не робить напряму. Але, що нас непокоїть, що та підтримка, яку Китай надає росії у віднові, у відновленні свого ВПК і це може вплинути на агресію росії проти України. Коли я був у Китаї, я казав, що більшість компонентів, які отримує росія отримує, йде з Китаю. Це електроніка військова і це допомогає зміцнювати ВПК росії. За рік росія змогла побудувати більше ракет, танків, БТРів для своєї агресії в Україні. Тож я своїм партнерам у Китаї сказав, що ми стежимо за цим і будемо вживати заходів, у тому числі санкційних, проти компаній, які залучаються 

- сказав Блінкен.

Він додав, що США вже ввело понад 100 санкцій проти компаній, які надають допомогу росії.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін 16-17 травня відвідає з державним візитом Китай на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна.

Павло Башинський

Павло Башинський

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