путін відвідає Китай цього тижня
Київ • УНН
16-17 травня 2024 року російський диктатор володимир путін відвідає Китай із державним візитом, щоб зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном і обговорити питання партнерства та стратегічного співробітництва між двома країнами.
російський диктатор володимир путін 16-17 травня відвідає з державним візитом Китай на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на прес-службу кремля, передає УНН.
На запрошення Голови КНР Сі Цзіньпіна президент російської федерації володимир путін 16-17 травня 2024 року відвідає з державним візитом Китайську Народну Республіку як свою першу зарубіжну поїздку після вступу на посаду
Повідомляється, що візит охопить два міста - Пекін і Харбін.
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"Глава російської держави також відвідає місто Харбін - адміністративний центр провінції Хейлунцзян, де візьме участь у церемонії відкриття восьмого Російсько-Китайського ЕКСПО і четвертого Російсько-Китайського форуму з міжрегіонального співробітництва, зустрінеться зі студентами та викладачами Харбінського політехнічного університету", - йдеться в повідомленні.
путін і Сі Цзіньпін відзначать 75-річчя дипвідносин між рф і Китаєм.
Також повідомляється, що глави двох держав "детально обговорять весь комплекс питань всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії". Крім того, Путін і Сі Цзіньпін "визначать ключові напрямки подальшого розвитку російсько-китайського практичного співробітництва" і обміняються думками щодо найактуальніших міжнародних проблем.
У рамках візиту путіна до КНР також планується його зустріч із прем'єром Держради країни.
Доповнення
У Польщі впевнені, що Китай має достатньо впливу на росію, щоб змусити президента рф володимира путіна завершити війну в Україні.