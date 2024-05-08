Сі не пішов на поступки в перемовинах з президентом Франції: ЗМІ назвали причини

Президент Китаю Сі Цзіньпін не пішов на поступки в перемовинах з президентом Франції Еммануелем Макроном, за результатами дводенного візиту до країни. Президенти прагнули налагодити стосунки під час першої за п’ять років поїздки Сі до Європи після того, як відносини були зіпсовані через торговельні суперечки та підтримку Пекіном росії в її вторгненні в Україну, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

Контекст

Макрон запросив Сі в Піренейські гори, на батьківщину бабусі президента Франції по материнській лінії. Під засніженими вершинами, оповитими туманом, два лідери та їхні дружини подивились традиційну виставу танцюристів перед тим, як пообідати місцевою шинкою, бараниною, сиром і чорничним пирогом.

Французькі посадовці сподівались, що поїздка в гори у вівторок дасть можливість для менш формальних обговорень віч-на-віч, після пишного та урочистого державного прийому Сі в Парижі в понеділок.

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Відносини між країнами значно погіршилися після того, як Сі востаннє відвідав регіон у 2019 році, до пандемії коронавірусу. Європа звинувачує Пекін у субсидуванні галузей, які підривають його компанії в таких сферах, як електромобілі, але Макрон сказав своїм китайським гостям, що Європейський Союз не прагне розривати економічні зв’язки.

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"Наша спільна мета — продовжувати відносини, — сказав Макрон делегатам у понеділок на франко-китайській діловій раді в Парижі. - Немає логіки у відокремленні від Китаю. Ми прагнемо захистити нашу національну безпеку, так само як ви - вашу. Це бажання взаємної поваги та розуміння, а також бажання продовжувати відкривати торгівлю, але гарантувати, що це справедливо в усі часи, чи то з точки зору тарифів, субсидій, чи доступу до ринків".

Позиція Китаю

Сі Цзіньпін не пішов на поступки, сказав аналітик Стів Цанг, директор Інституту Китаю Школи східних і африканських досліджень Лондонського університету.

"Сі Цзіньпін не вважає, що Китай має проблему надлишкових потужностей. І він вважає, що європейська позиція щодо китайських електромобілів, наприклад, нерозумна. Але, звісно, він також намагається співпрацювати з французами та потенційно мати провідний китайський автомобіль. виробник відкриває заводи у Франції, як свого роду стимул переконати, що, можливо, в інтересах Франції співпрацювати з Китаєм і вітати китайські електромобілі", — сказав Цан Голосу Америки.

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За словами Ніколаса Бекеліна, старшого наукового співробітника Китайського центру Пола Цая при Єльській школі права, торгові відносини схиляються на користь Пекіна.

Китай "багато експортує до Європи. Дефіцит торгівлі в Європі величезний і зростає. Політика зменшення ризиків або антисубсидійна політика, яку Європейський Союз хоче запровадити, займе багато часу — і оскільки вона впливає на різні країни Європейського Союзу по-різному, дуже важко дійти згоди", - сказав Беклен.

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