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Україна робить все можливе, щоб Китай взяв участь у Глобальному саміті миру - ОП

Україна робить все можливе, щоб Китай взяв участь у Глобальному саміті миру - ОП

Київ • УНН

 • 54571 перегляди

Україна робить усе можливе для забезпечення участі Китаю у Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня, оскільки присутність Китаю має вирішальне значення для досягнення справедливого і тривалого миру, заснованого на територіальній цілісності, суверенітеті України та поверненні всіх ув'язнених і депортованих дітей.

Україна робить все можливе, щоб Китай взяв участь у Глобальному саміті миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.

росії дійсно не буде на саміті миру у Швейцарії, це є нашою принциповою позицією. Що стосується Китаю, ми все робимо для того, щоб Китай був. Китай дуже важливий, і постійно ведуться на різних рівнях за участю наших партнерів консультації. Ми зробимо все для того, щоб Китай був присутнім. Для нас дуже важливо, щоб максимальна кількість країн була присутня на саміті і саме сьогодні, і вчора відбувалися і будуть відбуватися наради у президента 

- сказав Єрмак.

Він додав, що і уряд, і Верховна Рада, Офіс президента працюватимуть дуже потужно, щоб світ говорив про саміт.

"Дійсно залучені і наші посольства, і посольства наших партнерів, і будемо продовжувати 24/7 цю роботу. Для нас це дуже важливо", - додав Єрмак.

Коментуючи заяву МЗС Швейцарії, що "метою зустрічі глав держав і урядів є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого та тривалого миру в Україні", Єрмак заявив, що "справедливий мир" для України - це "наша незалежність, наша територіальна цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів, наш суверенітет, повернення всіх наших людей, всіх наших полонених, всіх наших незаконно депортованих дітей, це відповідальність країни-агресора, це подолання криз, які створив агресор на нашій землі й створив узагалі у світі".

Швейцарія прийме Саміт миру в Україні 15-16 червня: розповіла про запрошених та мету конференції02.05.24, 13:24 • 22917 переглядiв

"Саме про це Формула миру Президент Зеленський. Наприклад, на відміну документів, які протягом війни, яка вже йде 10 років, Формула миру чітка, зрозуміла, яка базується виключно на міжнародному праві, на нормах, на принципах Статуту ООН і вона зрозуміло веде саме до справедливого миру", - резюмував голова ОП.

Нагадаємо

Запрошення на Глобальний саміт миру, який пройде вже влітку у Швейцарії, розіслані більш ніж 150 країнам і міжнародним організаціям.

Павло Башинський

Павло Башинський

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