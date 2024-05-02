Украина делает все возможное, чтобы Китай принял участие в Глобальном саммите мира - ОП
Киев • УНН
Украина делает все возможное для обеспечения участия Китая в Глобальном саммите мира в Швейцарии 15-16 июня, поскольку присутствие Китая имеет решающее значение для достижения справедливого и длительного мира, основанного на территориальной целостности, суверенитете Украины и возвращении всех заключенных и депортированных детей.
Украина делает все возможное, чтобы Китай принял участие в Глобальном саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.
россии действительно не будет на саммите мира в Швейцарии, это наша принципиальная позиция. Что касается Китая, мы все делаем для того, чтобы Китай был. Китай очень важен, и постоянно ведутся на разных уровнях с участием наших партнеров консультации. Мы сделаем все для того, чтобы Китай присутствовал. Для нас очень важно, чтобы максимальное количество стран присутствовало на саммите и именно сегодня, и вчера происходили и будут происходить совещания у президента
Он добавил, что и правительство, и Верховная Рада, Офис президента будут работать очень мощно, чтобы мир говорил о саммите.
"Действительно привлечены и наши посольства, и посольства наших партнеров, и будем продолжать 24/7 эту работу. Для нас это очень важно", - добавил Ермак.
Комментируя заявление МИД Швейцарии, что "целью встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и прочному миру в Украине", Ермак заявил, что "справедливый мир" для Украины - это "наша независимость, наша территориальная целостность в пределах международно признанных границ, наш суверенитет, возвращение всех наших людей, всех наших пленных, всех наших незаконно депортированных детей, это ответственность страны-агрессора, это преодоление кризисов, которые создал агрессор на нашей земле и создал вообще в мире".
Швейцария примет Саммит мира в Украине 15-16 июня: рассказала о приглашенных и цели конференции2 мая 2024, 10:24 • 17763 просмотра
"Именно об этом Формула мира Президент Зеленский. Например, в отличие документов, которые в течение войны, которая уже идет 10 лет, Формула мира четкая, понятная, которая базируется исключительно на международном праве, на нормах, на принципах Устава ООН и она понятно ведет именно к справедливому миру", - резюмировал глава ОП.
Напомним
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