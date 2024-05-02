Украина делает все возможное, чтобы Китай принял участие в Глобальном саммите мира - ОП

Украина делает все возможное, чтобы Китай принял участие в Глобальном саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.

россии действительно не будет на саммите мира в Швейцарии, это наша принципиальная позиция. Что касается Китая, мы все делаем для того, чтобы Китай был. Китай очень важен, и постоянно ведутся на разных уровнях с участием наших партнеров консультации. Мы сделаем все для того, чтобы Китай присутствовал. Для нас очень важно, чтобы максимальное количество стран присутствовало на саммите и именно сегодня, и вчера происходили и будут происходить совещания у президента - сказал Ермак.

Он добавил, что и правительство, и Верховная Рада, Офис президента будут работать очень мощно, чтобы мир говорил о саммите.

"Действительно привлечены и наши посольства, и посольства наших партнеров, и будем продолжать 24/7 эту работу. Для нас это очень важно", - добавил Ермак.

Комментируя заявление МИД Швейцарии, что "целью встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и прочному миру в Украине", Ермак заявил, что "справедливый мир" для Украины - это "наша независимость, наша территориальная целостность в пределах международно признанных границ, наш суверенитет, возвращение всех наших людей, всех наших пленных, всех наших незаконно депортированных детей, это ответственность страны-агрессора, это преодоление кризисов, которые создал агрессор на нашей земле и создал вообще в мире".

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"Именно об этом Формула мира Президент Зеленский. Например, в отличие документов, которые в течение войны, которая уже идет 10 лет, Формула мира четкая, понятная, которая базируется исключительно на международном праве, на нормах, на принципах Устава ООН и она понятно ведет именно к справедливому миру", - резюмировал глава ОП.

Напомним

Приглашения на Глобальный саммит мира, который пройдет уже летом в Швейцарии, разосланы более чем 150 странам и международным организациям.