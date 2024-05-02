Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
Швейцария примет Саммит мира в Украине 15-16 июня: рассказала о приглашенных и цели конференции
Зеленский: россияне в апреле выпустили по Украине более 300 ракет, почти 300 "шахедов" и более 3200 управляемых авиабомб
Партизаны провели разведку склада ракет части ПВО рф в Севастополе - АТЕШ
Бизнесу надо быть готовым к повышению налогов, у власти будет соблазн сделать "петлю" - экономист
В Украине в вечерние часы сохраняется дефицит электроэнергии, ограничения есть в двух областях
Хищение 5 млн грн. на закупке ПЦР-тестов для Укрзализныци: будут судить 7 человек
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войныЭксклюзив
В Одесской области энергетики вернули свет для более 2 тысяч семей после атаки врага
Киево-Могилянскую академию оштрафовали на 180 тысяч грн за недопуск проверки
Постпред ООН при Украине намекнул, что Крымский мост исчезнет в этом году
Популярные
США обвинили рф в применении химического оружия против ВСУ и объявили новые санкции
2 мая: Всемирный день тунца, Международный день паролей, Чистый четверг
Посолка США отреагировала на удар по Одессе
"Грузия находится на распутье", - фон дер Ляйен о протестах в Тбилиси
Турция хочет присоединиться к делу Южно-Африканского суда ООН против Израиля
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Швейцария примет Саммит мира в Украине 15-16 июня: рассказала о приглашенных и цели конференции
Швейцария организует Саммит мира в Украине 15-16 июня 2024 года в Бургенштоке, целью которого является определение дорожной карты для привлечения обеих сторон к будущему мирному процессу и содействие общему пониманию достижения справедливого и прочного мира, основанного на международном праве.
Зеленский: россияне в апреле выпустили по Украине более 300 ракет, почти 300 "шахедов" и более 3200 управляемых авиабомб
Только в апреле российские войска атаковали Украину, применив более 300 ракет, почти 300 беспилотников Shahed и более 3200 управляемых бомб, что привело к масштабным разрушениям и человеческим жертвам.
Партизаны провели разведку склада ракет части ПВО рф в Севастополе - АТЕШ
Украинские партизаны обнаружили и передали координаты ракетного склада российской части ПВО в оккупированном Севастополе, что сделало его первоочередным объектом для нейтрализации российских средств ПВО.
Бизнесу надо быть готовым к повышению налогов, у власти будет соблазн сделать "петлю" - экономист
Экономист Владимир Ланда предупреждает, что у правительства будет соблазн набросить "петлю" на бизнес, внезапно повысив налоги, чтобы увеличить поступления в бюджет. Поэтому бизнес должен быть готовым к возможному повышению налогов.
В Украине в вечерние часы сохраняется дефицит электроэнергии, ограничения есть в двух областях
В Украине наблюдается дефицит электроэнергии в вечерние пиковые часы из-за повреждений от российских ударов, тогда как днем наблюдается избыток электроэнергии из возобновляемых источников, есть ограничения потребления в Харьковской и Днепропетровской областях и импорт из соседних стран для сбалансирования энергосистемы.
Хищение 5 млн грн. на закупке ПЦР-тестов для Укрзализныци: будут судить 7 человек
Семерых человек будут судить за попытку растраты почти 5 миллионов гривен Укрзализныци при закупке ПЦР-тестов на COVID-19.
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
С начала полномасштабного вторжения Министерство образования и науки при поддержке международных партнеров предоставило 218 188 устройств украинским ученикам и учителям, больше всего - в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.
В Одесской области энергетики вернули свет для более 2 тысяч семей после атаки врага
Энергетики восстановили электроснабжение для более 2 000 семей в Одесской области после ночной атаки рф.
Киево-Могилянскую академию оштрафовали на 180 тысяч грн за недопуск проверки
Киево-Могилянскую академию оштрафовали на 180 000 гривен за недопуск инспекторов к осмотру 200-летних братских келий Братского монастыря, которые реставрируются на ее территории.
Постпред ООН при Украине намекнул, что Крымский мост исчезнет в этом году
Посол ООН в Украине намекнул на возможное разрушение Керченского моста, соединяющего россию и Крым, до конца 2024 года, показав иллюстрацию без моста.