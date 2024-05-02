Швейцария примет Саммит мира в Украине 15-16 июня: рассказала о приглашенных и цели конференции

Швейцария подтвердила, что 15 и 16 июня 2024 года организует Саммит мира в Украине в Бюргенштоке, указав, что "россия на данном этапе не приглашена", а саммит имеет целью "совместно определить дорожную карту относительно того, как привлечь обе стороны к будущему мирному процессу", пишет УНН со ссылкой на МИД страны.

Детали

"Целью встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и прочному миру в Украине. Это должно стать основой для мирного процесса", - указали в МИД Швейцарии.

Президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила о дате конференции в Бюргенштоке 2 мая 2024 года через платформу социальных сетей X.

"В ответ на просьбу Украины Швейцария пригласила более 160 делегаций со всего мира присоединиться к первому Саммиту мира в Украине 15-16 июня 2024 года на курорте Бюргеншток", - указали в МИД страны.

Саммит, как отмечается, "будет основываться на дискуссиях, которые состоялись в последние месяцы, в частности на украинской Формуле мира и других мирных предложениях, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права". "Главная цель саммита - стимулировать будущий мирный процесс", - добавили в МИД страны. Чтобы достичь этого, саммит, как указано, намерен:

"Обеспечить платформу для диалога о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины на основе международного права и Устава ООН";

"Способствовать общему пониманию возможной структуры для достижения этой цели";

"Совместно определить дорожную карту относительно того, как привлечь обе стороны к будущему мирному процессу".

"Участие широкого круга государств и их вклад в дискуссию будет иметь решающее значение для достижения этих целей. Швейцария имеет давние традиции содействия диалогу. Таким образом, она считает жизненно важным обмен различными мнениями относительно пути к миру в Украине", - указали в МИД страны.

В МИД Швейцарии указали также, что "россия на данном этапе не приглашена". "Швейцария всегда проявляла открытость относительно приглашения россии на этот саммит. Однако россия неоднократно и также публично заявляла, что не заинтересована участвовать в этом первом саммите. Саммит в Швейцарии призван начать мирный процесс. Швейцария убеждена, что россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без россии немыслим", - говорится в сообщении МИД Швейцарии.

Дополнение

Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что первый Саммит мира состоится 15-16 июня в Бургенштоке, вблизи Люцерна, Швейцария.

Зеленский: уверен, что посетить Саммит мира заинтересовано каждое миролюбивое государство мира